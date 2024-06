Venerdì sera l’aperitivo sociale a bordo della Lady Anna S di Legambiente

Il Circolo per l’Ambiente IBIS ha lanciato la Lady Anna S, una barca a vela che sarà utilizzata per la ricerca sui cetacei, la foca monaca, le specie aliene e gli uccelli pelagici nell’area marina protetta di Capo Rizzuto. L’imbarcazione servirà da laboratorio mobile, dotato di strumenti avanzati per raccogliere dati cruciali per la tutela di queste specie e dei loro habitat. Tuttavia, l’associazione necessita di supporto economico per coprire i costi di mantenimento e acquisto delle attrezzature necessarie. Per questo, si chiede una donazione di qualsiasi entità, con l’assicurazione che ogni contributo sarà fondamentale per il progetto e la conservazione ambientale.

I sostenitori saranno aggiornati regolarmente sui progressi della ricerca e potranno partecipare alle campagne future. Per contribuire, è possibile fare una donazione tramite bonifico bancario all’IBAN IT68E0538722200000003751968, intestato al Circolo per l’Ambiente IBIS OdV, indicando come causale “Donazione imbarcazione Lady Anna S”.

Questa settimana, l’associazione organizza un aperitivo a bordo della Lady Anna S al Porto Vecchio di Crotone per raccogliere fondi. L’evento, previsto per venerdì 21 giugno alle 20:00, offrirà ai partecipanti la possibilità di conoscere le scoperte scientifiche del circolo, degustare vini pregiati e assaporare stuzzichini calabresi. La quota di partecipazione è di 30 €, con prenotazione obbligatoria e un massimo di 10 partecipanti. Per prenotare, contattare la segreteria del Circolo IBIS al 349 4674358.