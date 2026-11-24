Educare le nuove generazioni a un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, fornendo loro gli strumenti necessari per riconoscere e affrontare i pericoli della Rete. È l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato nell’ambito della campagna nazionale “Una vita da Social”, che venerdì 20 novembre ha coinvolto gli studenti dell’Istituto comprensivo di Caccuri, Castelsilano e Cerenzia.

All’appuntamento, curato dagli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Crotone, hanno partecipato 57 studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni e sette docenti.

Al centro del confronto le diverse forme di violenza e prevaricazione che possono manifestarsi negli ambienti digitali, dal bullismo e cyberbullismo alla sextortion, ovvero il ricatto a sfondo sessuale, fino alla condivisione di immagini e filmati intimi senza il consenso delle persone coinvolte.

Gli specialisti della Polizia di Stato hanno illustrato ai ragazzi le possibili conseguenze di questi comportamenti, soffermandosi anche sulle responsabilità di natura penale e amministrativa che, nei casi previsti dalla legge, possono interessare i minorenni.

Uno spazio significativo è stato riservato alle nuove problematiche legate alla rapida evoluzione delle tecnologie. Agli studenti sono state fornite indicazioni pratiche per orientarsi nel mondo digitale, riconoscere potenziali situazioni di pericolo e utilizzare con maggiore consapevolezza i dispositivi elettronici e le piattaforme online.

L’incontro fa parte di un più ampio programma di sensibilizzazione che accompagnerà l’intero anno scolastico, interessando gli istituti del territorio con l’obiettivo di raggiungere migliaia di giovani e consolidare il dialogo tra scuola, istituzioni e nuove generazioni.

La Polizia di Stato richiama inoltre l’attenzione delle famiglie sull’importanza di accompagnare bambini e adolescenti verso un rapporto equilibrato con lo smartphone, anche in relazione alle disposizioni che disciplinano l’utilizzo dei telefoni cellulari durante le attività scolastiche.

Un impiego eccessivo o inappropriato dei dispositivi digitali, viene evidenziato, può avere ripercussioni sul benessere psicofisico degli adolescenti, sulla qualità delle relazioni sociali e sul rendimento scolastico.

In questo contesto, la collaborazione tra genitori, insegnanti e istituzioni assume un ruolo centrale nella costruzione di abitudini digitali più responsabili e nella prevenzione dei comportamenti a rischio.

Attraverso la campagna “Una vita da Social”, la Polizia di Stato rinnova dunque il proprio impegno sul fronte dell’educazione alla sicurezza informatica, affiancando le comunità scolastiche in un percorso di formazione che punta a rendere i giovani cittadini consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità anche negli spazi virtuali.