Un nuovo ultracongelatore per la conservazione di campioni biologici sarà presto a disposizione dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. Il macchinario è stato donato dalla CAI Service Group S.p.A. in memoria del piccolo Domenico Caliendo, attraverso un’iniziativa che unisce il sostegno all’assistenza sanitaria al ricordo del bambino.

La donazione è stata formalmente accettata dall’Azienda sanitaria provinciale di Crotone con la determina n. 3488 del 6 novembre 2026. La consegna dell’apparecchiatura al reparto è prevista nei prossimi giorni.

L’ultracongelatore sarà destinato alle attività cliniche e di monitoraggio dei pazienti seguiti dalla struttura diretta dal professor Giuseppe Coppolino. Il dispositivo consentirà di conservare in condizioni di sicurezza il materiale biologico, offrendo un ulteriore supporto al lavoro quotidiano di medici, infermieri e personale tecnico.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Cesare e Mario Spanò, rappresentanti di CAI Service Group, di ricordare Domenico attraverso un gesto concreto a beneficio della comunità crotonese e dei pazienti che si rivolgono al presidio ospedaliero.

A testimoniare il significato della donazione sarà anche una targa commemorativa che accompagnerà il macchinario.

«Questo ultracongelatore è stato donato da CAI SERVICE GROUP S.p.A. in memoria del piccolo DOMENICO CALIENDO. Il suo ricordo vivrà nell’impegno quotidiano per la cura della vita», si legge nella dedica.

Accanto all’apparecchiatura e alla targa, l’azienda ha previsto anche la donazione al reparto di alcune copie del libro “Un cuore bruciato”.

La Fondazione Giovanni Caliendo ha espresso la propria gratitudine alla società per la scelta di dedicare l’iniziativa alla memoria di Domenico, riconoscendo nel gesto un contributo concreto alla comunità.

Nel comunicato diffuso dall’azienda viene rivolto un pensiero particolare alla Fondazione e alla famiglia Caliendo-Mercolino, per l’impegno con cui continuano a custodire il ricordo del bambino.

«Con questo dono abbiamo voluto affidare il ricordo di Domenico al lavoro di chi, ogni giorno, si prende cura degli altri», spiegano Cesare e Mario Spanò, sottolineando il valore umano dell’iniziativa.

La società ha inoltre ringraziato la direzione dell’Asp di Crotone e l’intera équipe della Nefrologia e Dialisi per aver accolto la donazione e per l’attività svolta quotidianamente a favore dei pazienti e delle loro famiglie.

L’arrivo dell’ultracongelatore rappresenterà così un nuovo supporto per il reparto dell’ospedale crotonese e, allo stesso tempo, un modo per mantenere viva la memoria di Domenico Caliendo attraverso uno strumento destinato alla cura e all’assistenza.