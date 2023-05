Un successo la seconda edizione di “Bimbi in Festa”

Si è conclusa con successo la seconda edizione denominata “BIMBI IN FESTA” organizzata dal Comitato di Quartiere Tufolo Farina con il patrocinio gratuito del Comune di Crotone. Una giornata baciata dal sole, fra balli di gruppo e attrattive, dove abbiamo registrato una partecipazione massiva di famiglie, e che ha superato ogni più rosea aspettativa. “Ci appaga aver visto sorridere in modo spensierato tantissimi bambini” e vedere tante famiglie anche da fuori quartiere. Una giornata, che non è stata solo di divertimento, ma d’informazione culturale, sociale e di promozione del quartiere. La grande scommessa, senza dubbio vinta, è stata la scelta della nuova location in via Montenegro, che ha dimostrato di avere tutte le peculiarità per ospitare altri eventi, vista la disponibilità di tanti parcheggi.

Siamo soddisfatti e motivati ad andare avanti, e fin da subito ci metteremo a lavoro per fare in modo che questo evento diventi un appuntamento fisso nel quartiere e possa crescere di anno in anno. Un particolare ringraziamento va fatto a tutti coloro che hanno creduto nel progetto, ed attraverso il loro contributo hanno consentito la realizzazione dello stesso. Un evento apprezzato da tutti: amministrazione comunale, dirigenti, tecnici, operai, associazioni, volontari, sponsor, tutti insieme con un solo obiettivo: regalare un sorriso ai bambini della città. Nei prossimi giorni presenteremo un nuovo appuntamento di quartiere che si svolgerà l’ultima domenica di maggio, di cui si sta già lavorando con Don Rino, nuovo Parroco di Farina, che ha voluto fortemente che la Madonna di Capo Colonna facesse visita nel nostro quartiere, ed attraverso un itinerario, che comunicheremo nei prossimi giorni, farà tappa in tutti i rioni fino a raggiungere nella prima serata la parrocchia Maria Madre Della Chiesa dove si svolgeranno le funzioni religiose. Quindi, unaltro momento di festa da condividere con tutte le famiglie del quartiere.