Un riconoscimento per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico della Calabria. Il Capitano Girolamo Parretta, presidente dell’Associazione Ibis, è stato premiato dal Lions Club Crotone Hera Lacinia nell’ambito della manifestazione “Le eccellenze nelle professioni e nelle arti”, organizzata dalla X Circoscrizione del Distretto Lions 108 Ya.

La cerimonia si è svolta domenica 15 novembre nella Sala Consiliare del Comune di Lamezia Terme, dove sono state premiate quindici personalità distintesi per il contributo offerto nei rispettivi settori professionali e per l’impegno a favore delle comunità locali.

L’iniziativa, promossa dal presidente circoscrizionale Giacomo Mannino e dal responsabile distrettuale del service Pasquale Sessa, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e delle professioni provenienti dalle Zone Lions 21, 22 e 23.

All’evento ha partecipato il II Vice Governatore del Distretto 108 Ya, Felice Raso Costabile, mentre il Governatore Bruno Canetti e il I Vice Governatore Gianfranco Ucci sono intervenuti in collegamento online.

Tra i protagonisti della giornata, il Capitano Girolamo Parretta, premiato per il lavoro svolto nel campo della salvaguardia ambientale, con particolare riferimento alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità marina.

A illustrare le motivazioni del riconoscimento è stato Bruno Tassone, presidente del Lions Club Crotone Hera Lacinia, che ha ripercorso le principali attività portate avanti da Parretta e dall’Associazione Ibis.

Nel corso degli anni, il presidente dell’associazione ha sviluppato collaborazioni con istituzioni, forze dell’ordine, enti locali, organismi di ricerca e realtà territoriali, contribuendo alla realizzazione di iniziative dedicate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico calabrese.

Particolare attenzione è stata riservata all’impegno per la tutela della foca monaca mediterranea, una delle specie più rare e minacciate del Mediterraneo. Attraverso l’Associazione Ibis, Parretta ha favorito il confronto e la collaborazione tra associazioni ambientaliste, ricercatori ed enti scientifici, promuovendo attività di studio, monitoraggio e conservazione della specie.

Durante la cerimonia, lo stesso Parretta ha inoltre illustrato alcune metodologie innovative utilizzate per il monitoraggio ambientale e lo studio degli ecosistemi marini, evidenziandone le applicazioni nella ricerca scientifica e nella protezione della biodiversità.

Nell’attestato consegnato al premiato si legge: «Per il costante impegno, l’elevata competenza e il significativo contributo offerto alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico della Calabria e del Crotonese in particolare, il Capitano Girolamo Parretta è ritenuto pienamente meritevole del riconoscimento di eccellenza del territorio».

La manifestazione ha visto anche la partecipazione di numerosi studenti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere le esperienze professionali e personali dei premiati. Presenti inoltre autorità civili, militari, religiose e istituzionali.

La giornata si è conclusa con gli interventi delle autorità lionistiche, al termine di un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle competenze e dell’impegno civile espressi dai territori calabresi.