Trent’anni di Registro delle Imprese, confronto tra istituzioni ed esperti alla Camera di Commercio

Trent’anni di attività al servizio delle imprese, tra innovazione digitale, trasparenza e semplificazione amministrativa. La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha celebrato il trentesimo anniversario del Registro delle Imprese con un incontro dedicato al ruolo di questo strumento nel sistema economico e alle sfide che lo attendono.

L’iniziativa, dal titolo “Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”, si è svolta nella sede dell’ente camerale a Catanzaro, con la possibilità di seguire i lavori in diretta streaming anche dalle sedi territoriali di Crotone e Vibo Valentia e da Unioncamere Calabria. La partecipazione è stata estesa anche agli iscritti agli ordini professionali, con il riconoscimento di crediti formativi.

Al centro del confronto, l’evoluzione del Registro delle Imprese, che nel corso degli ultimi trent’anni ha accompagnato le trasformazioni del sistema produttivo, diventando uno strumento fondamentale per garantire la pubblicità legale delle informazioni aziendali, la certezza dei rapporti giuridici e la trasparenza del mercato.

Ad aprire la riflessione è stato il presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, che ha sottolineato il valore del Registro non soltanto come archivio amministrativo, ma anche come risorsa strategica per lo sviluppo economico.

«Il Registro delle Imprese è molto più di una banca dati o di uno strumento amministrativo: è un’infrastruttura strategica della democrazia economica, un presidio di trasparenza e legalità e una garanzia per il corretto funzionamento di un mercato fondato sulla certezza delle regole, sulla fiducia e sulla responsabilità», ha dichiarato Falbo.

Il presidente ha inoltre evidenziato come il patrimonio informativo del Registro possa contribuire a orientare le politiche di sviluppo e a sostenere la competitività delle imprese, anche in relazione alle esigenze dei territori.

Sulle prospettive future si è soffermato il segretario generale dell’ente, Gregorio De Vinci, richiamando l’importanza della trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Secondo De Vinci, la sfida sarà rendere le informazioni sempre più accessibili, affidabili e integrate con gli altri servizi pubblici, semplificando gli adempimenti e migliorando i rapporti tra imprese, istituzioni e cittadini.

Alla giornata hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo giudiziario, universitario ed economico. Tra gli interventi quelli del segretario generale di Unioncamere nazionale Giuseppe Tripoli, del comandante regionale della Guardia di Finanza Paolo Borrelli, del presidente del Tribunale di Catanzaro Giuseppe Spadaro e del rettore dell’Università Magna Graecia Giovanni Cuda.

Il confronto ha approfondito il contributo del Registro alla tutela della legalità economica, alla certezza dei rapporti commerciali e alla collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti.

La sessione tecnica ha visto gli interventi del professore Vincenzo Donativi, docente di Diritto commerciale, e di Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere. I relatori hanno analizzato l’evoluzione normativa e tecnologica del Registro, soffermandosi sulle opportunità offerte dai servizi digitali e sull’utilizzo delle informazioni camerali a sostegno delle attività imprenditoriali.

A completare il programma è stata la tavola rotonda dedicata al rapporto tra pubblicità legale, informazione economica e sviluppo del territorio, con la partecipazione di Adele Ferraro, giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Catanzaro, Melania Ranieli, docente di Diritto commerciale dell’Università Magna Graecia, e Paolo Cortese, responsabile degli Osservatori sui fattori di sviluppo del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.

L’incontro ha consentito di approfondire anche il valore dei dati del Registro per l’analisi delle dinamiche economiche locali, l’individuazione delle criticità e la definizione di possibili strategie di crescita.

Per la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, l’anniversario ha rappresentato dunque non soltanto un’occasione per ripercorrere i risultati raggiunti, ma anche per ribadire la necessità di proseguire sulla strada dell’innovazione, della semplificazione e della qualità delle informazioni, a beneficio delle imprese e del sistema produttivo dei tre territori provinciali.