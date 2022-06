“Trasparenti come il vetro”: la nuova campagna del Polo Net e di Coreve

“Trasparenti come il vetro” è il nuovo claim che accompagnerà il progetto di comunicazione nato dalla collaborazione tra COREVE – Consorzio Recupero Vetro – e il POLO NET di Crotone con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, finalizzato alla sensibilizzazione sui temi del riciclo del vetro e del rispetto dell’ambiente.

Questa attività di comunicazione fortemente voluta dal Consorzio del Vetro è dedicata a Crotone e ha lo scopo di sensibilizzare, informare e formare sulla qualità del VETRO. Il lancio è avvenuto attraverso il posizionamento di un pannello nell’area antistante il lungomare di Crotone, precisamente su piazzale ultrà, ma le attività di comunicazione saranno diversificate e a partire dall’autunno sarà distribuita una brochure agli alunni delle scuole. Il layout concepito per dare forma alla “trasparenza” mostra la Calabria attraversata da 3 località di mare: Le Castella, Tropea e Chianalea e da 2 oggetti: la bottiglia e il vasetto che rappresentano gli oggetti di uso comune del vetro e che, per poter essere correttamente recuperati, devono essere conferiti nelle apposite campane.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto in quanto siamo convinti che si possa e si debba migliorare la raccolta del vetro nei Comuni del Sud. Questa campagna di comunicazione mira ad aumentare la raccolta del vetro e quindi il suo recupero in modo da poter raggiungere sempre maggiori risparmi in termini di energia e materie prime. Crediamo che l’informazione continua e mirata possa fare la differenza per aumentare la conoscenza dei materiali e l’attenzione dedicata dai cittadini ad effettuare correttamente a casa la differenziazione dei rifiuti” Gianni Scotti Presidente Coreve

“Calabria, Crotone, mare, vetro sono gli ingredienti di questa nuova campagna di comunicazione del POLO NET che attraverso il marketing territoriale si pone l’obiettivo di aumentare e migliorare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini nella differenziata del Vetro. Coreve e Ancitel hanno fortemente creduto in questa nuova campagna di sensibilizzazione ambientale. La raccolta deve essere incrementata e tutte le filiere ben organizzate e gestite. I cittadini devono fare la loro parte ma le amministrazioni pubbliche devono fornire i servizi necessari ed incrementare le percentuali di raccolta. Il nostro futuro, il futuro della nostra TERRA è nelle NOSTRE mani.”