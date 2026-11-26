Intitolare una strada, una piazza, un parco o un altro luogo significativo di Crotone alla memoria dell’ex sindaco Pasquale Senatore. È la proposta avanzata da Stelvio Marini, componente dell’Esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’insediamento della nuova Commissione Comunale Toponomastica.

L’avvio delle attività dell’organismo rappresenta, secondo Marini, l’occasione per riconoscere il contributo dell’ex primo cittadino alla storia amministrativa e culturale di Crotone, attraverso un’intitolazione che ne preservi la memoria.

Al centro della proposta vi è soprattutto il ruolo attribuito alla cultura durante l’esperienza amministrativa di Senatore, considerata uno strumento di crescita civile, partecipazione e valorizzazione dell’identità cittadina.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, quella stagione politica si caratterizzò per una visione che individuava nella conoscenza della storia locale e nella valorizzazione del patrimonio culturale elementi fondamentali per lo sviluppo della comunità.

«A distanza di tempo, quella esperienza non può essere consegnata soltanto al ricordo di quanti l’hanno vissuta. Merita di essere ricostruita, documentata e trasmessa alle nuove generazioni», sottolinea Marini.

La richiesta rivolta alla Commissione Toponomastica non individua uno spazio pubblico preciso, ma propone di dedicare all’ex sindaco un luogo rappresentativo della città. Un riconoscimento che, nelle intenzioni del promotore, dovrebbe andare oltre il semplice omaggio a chi ha ricoperto la carica di primo cittadino.

«Sarebbe riduttivo considerare questa richiesta come un atto dovuto nei confronti di chi ha ricoperto la carica di sindaco. Il riconoscimento che proponiamo riguarda il contributo specifico di Pasquale Senatore, il suo impegno e l’idea di città che ha cercato di tradurre nell’azione amministrativa».

Marini invita quindi la nuova Commissione a valutare la proposta nell’ambito del percorso di aggiornamento della toponomastica cittadina, richiamando l’importanza delle intitolazioni pubbliche come strumenti di conservazione e trasmissione della memoria collettiva.

«Le città non sono soltanto i luoghi che abitiamo. Sono anche le storie che decidiamo di conservare e i nomi ai quali affidiamo il compito di raccontarle. A Pasquale Senatore Crotone deve riconoscere un posto nella propria geografia urbana. È il momento di dare seguito a questa proposta», conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.