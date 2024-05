TikTok, il mondo digitale dove tutto (o quasi) è permesso: attenzione ai più piccoli

Un social senza controllo, ma sotto gli occhi di tutti. Soprattutto dei più piccoli. TikTok, il colosso che in breve tempo ha conquistato il mondo digitale grazie agli short video, ha come missione quella di “ispirare creatività e portare buonumore”. Ma ha anche un limite, il più pericoloso: non ha grande controllo, se non qualche ban sporadico, che non impedisce comunque la creazione di nuovi profili agli stessi personaggi.

E allora basta scrollare velocemente dall’applicazione per venire catapultati in un mondo parallelo, che ripropone in maniera fedele quell’universo di aspiranti influencer, cantanti, attori, ma anche personaggi che strizzano l’occhio a un certo modo di fare politica, in questo momento molto più interessata al numero follower che al programma elettorale.

Ci sono personaggi che vanno decisamente al di là del buon gusto e che, allo stesso tempo, trovano grande consenso in una comunicazione mordi e fuggi.

Come un noto tiktoker che se la prende con la stessa piattaforma, fatta di “degrado, di feccia”, con “l’extracomunitario che varca il confine senza lavoro che deve tornare a casa”. E se la prende anche con il Comune di Verona che autorizzerebbe le manifestazioni gay, avvertendo: “Se andrete in questa direzione reagiremo, e siamo molti più di voi”. Il tutto in divisa militare. E ancora rispondendo a un follower lo rincuora, dicendogli “sei uno come me, una camicia nera che comprende quello che dico. Certa feccia che viene da un paese dove non avevano niente devi ignorarli, non considerarli perché rimane feccia. Gente all’ultimo stadio della società che non può stare in un ristorante a 5 stelle ordinata e composta come una ss tedesca”. “Purtroppo – rincara – il bestiame deve essere trattato da bestiame. E stare nelle stalle”. Non mancano ovviamente le guerre a suon di denunce, gli haters. Ma il suo profilo rimane aperto e cresce sempre di più. Gli insulti nei suoi confronti non mancano, ma ci sono anche tanti utenti che lo venerano come un nuovo dio nero. Ed è sempre li.

Un capitolo a parte lo meritano poi le partite di calcio e gli eventi sportivi in diretta. Il Piracy Shield è entrato in vigore da meno di un mese, una piattaforma che vuole debellare la pirateria nelle pay tv ma che non ha fatti ancora i conti proprio con TikTok. Diversi utenti, infatti, attraverso un semplice escamotage sono in grado di trasmettere la partita live mettendole a disposizione di tutti: basta semplicemente indirizzare lo smartphone verso la tv e, dall’altra parte dello schermo, tutti possono seguire il match di cartello senza nessun abbonamento e senza rischiare eventuali conseguenze. Qualcuno ogni tanto viene bloccato, ma con un po’ di pazienza spunterà un altro utente capace di portare altro buonumore. Un metodo semplice ed efficace. E beffardo.

Non è difficile inoltre imbattersi in uno dei tanti video girati durante le traversate dei migranti che sognano di raggiungere l’Italia, con il mare in tempesta e loro piegati e impauriti. O ancora imbarcazioni con enormi sacchi neri di merce non bene identificata trasportata a folle velocità grazie a tre motori attivi contemporaneamente, guidati da uomini incappucciati.

La tendenza più in voga, però, rimane quella dei cosiddetti match in diretta: i confronti tra personaggi alla ricerca di follower, che finiscono spesso e volentieri con minacce più o meno velate e riferimenti espliciti anche a certi ambienti e conoscenze non proprio raccomandabili.

Insomma, TikTok oggi è la zona franca dei social, un luogo virtuale accessibile a tutti e che attira soprattutto i più piccoli. Una piazza che oggi appare senza controllo e senza regole. In cui anche i minori, dopo aver fatto “accetta” senza nemmeno aver letto le condizioni di utilizzo dell’app, possono trasmettere in diretta avendo a disposizione uno smartphone, lasciando il profilo aperto e senza sapere chi potrebbe esserci dall’altra parte dello schermo.

Non a caso Amnesty International, attraverso alcuni studi, ha “evidenziato come TikTok possa trascinare gli account dei bambini, entro un’ora dalla registrazione sulla piattaforma, in pericolosi percorsi di contenuti che romanticizzano l’autolesionismo e il suicidio. I giovani hanno segnalato che l’utilizzo di TikTok ha un impatto negativo sui loro impegni scolastici e nella vita sociale, spingendoli a navigare attraverso i contenuti della piattaforma fino a tarda notte anziché dormire a sufficienza.

TikTok, per sua stessa natura, mira a massimizzare l’interazione, mettendo sistematicamente a rischio i diritti dei minori. È essenziale che TikTok agisca urgentemente rispetto a questi rischi sistematici. I minori e i giovani utenti devono avere il diritto di accedere a piattaforme sicure e la protezione di questi diritti non può più essere procrastinata”.

Studi che hanno spinto la “Commissione europea ha deciso di aprire un’indagine su TikTok per sospetta violazione, da parte della piattaforma social, del Digital Service Act sulla tutela dei minori”