L’esperienza della Città dello Sport di Crotone al centro del confronto nazionale sulle politiche sportive e sugli investimenti degli enti locali nell’impiantistica. L’assessore comunale al PNRR e allo Sport, Luca Bossi, ha partecipato all’Assemblea annuale ANCI 2026, a Verona, su invito del direttivo nazionale dell’Area Sport dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha illustrato le progettualità messe in campo dall’Amministrazione comunale di Crotone, soffermandosi in particolare sulla realizzazione della Città dello Sport nel quartiere Tufolo-300 Alloggi.

Un’occasione di confronto con amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni nazionali sul ruolo degli investimenti nelle infrastrutture sportive, anche in relazione alle opportunità di crescita e socializzazione per le giovani generazioni.

Alla sessione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri Flavio Siniscalchi, il presidente nazionale di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Beniamino Quintieri e i rappresentanti del direttivo nazionale ANCI Area Sport.

Il dibattito ha consentito di approfondire le politiche nazionali in materia di sport e la loro attuazione a livello territoriale, attraverso il contributo delle amministrazioni comunali.

Nel tracciare un bilancio dell’esperienza, Bossi ha sottolineato le opportunità e le difficoltà del percorso intrapreso dall’Amministrazione crotonese per rispondere alle esigenze delle società sportive e, più in generale, della comunità cittadina.

L’assessore ha inoltre evidenziato la volontà di dare continuità agli investimenti nell’impiantistica sportiva anche oltre la stagione dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«Investimenti che per la città di Crotone non si fermano alla stagione del PNRR ma proseguono intercettando risorse da altre fonti, come dimostra il recente finanziamento per le palestre scolastiche ottenuto dall’ente», ha concluso Bossi.