Sottoscritto il protocollo di intesa con il Comune di Isola per l’utilizzo del canile sanitario in località Martorana

E’ stato sottoscritto questa mattina, presso il Comune di Crotone, il protocollo di intesa tra Comune, Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Enpa e Comune di Isola Capo Rizzuto, per l’utilizzo da parte di quest’ultimo del canile sanitario sito in località Martorana per l’assistenza e la cura dei cani ospitati nella struttura.