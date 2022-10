Solidarietà di Azione Crotone alle donne iraniane

La morte di Mahsa Amini ha scatenato un’ondata di giuste proteste che appoggiamo e che sosterremo da Crotone come Azione insieme a tutte le persone e le organizzazioni che vorranno schierarsi insieme a noi contro una visione, certamente minoritaria, gretta e oscurantista che non ci appartiene e che non appartiene all’Iran e al mondo intero. La battaglia delle donne iraniane va ben oltre la possibilità di poter scegliere se indossare o meno il velo prescritto in una società che ghettizza e riduce ai minimi termini il ruolo della donna rispetto ad un malinteso ruolo di predominanza maschile di carattere religioso. La loro è la nostra battaglia ed è una battaglia di civiltà prima di tutto. E non è una guerra di religione tra mondi diversi che non possono e non devono scontrarsi ma camminare assieme sempre. Facciamo appello a tutti, a tutte le forze politiche, a tutte le associazioni di qualunque colore e appartenenza a esprimere la vicinanza alle donne iraniane e a camminare accanto a loro in questa loro battaglia di progresso e civiltà.