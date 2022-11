Siulp, Giammarino eletto nel direttivo nazionale

Nei giorni 15 e 16 Dicembre p.v. si terrà a Roma il Direttivo Nazionale del SIULP, primo sindacato di Polizia che conta più di 28.000 iscritti ed il primo sindacato nella Provincia di Crotone di cui GIAMMARINO Claudio è il Segretario Generale Provinciale.

Ha ereditato il sindacato S.I.U.L.P. nel 2016 con poco più di 34 iscritti ed ha risollevato la struttura fino a portarla prima nel panorama sindacale di categoria crotonese con più di 210 iscritti.

Giammarino, Castrovillarese d’origine e Crotonese d’adozione, è stato scelto dalla struttura Nazionale quale componente del Direttivo Nazionale, cosa che non accadeva da oltre 18 anni nella provincia Crotonese.

Certo, dice GIAMMARINO – è un risultato da ascrivere a tutta la struttura pitagorica, che nel tempo ha fornito gli elementi utili per crescere e divenire l’organismo più sicuro e solido di tutto l’apparato provinciale, nonché quello riconosciuto dall’amministrazione in termini di affidabilità e responsabilità.

Sarà un compito arduo e difficile sostiene – GIAMMARINO – e cercherò in tutti i modi di portare la voce della provincia all’interno dei punti dell’agenda della struttura Nazionale che è sempre attenta alle esigenze del nostro territorio.

Ringrazio per questo incarico tutti quelli che in questi anni mi sono stati vicino e soprattutto chi in questo periodo è servito da pungolo per spronare me e la segreteria provinciale a fare sempre di più.

Un ringraziamento particolare giunga al Segretario Generale Nazionale Felice ROMANO per la fiducia riposta in me in qualità di segretario, ma anche a tutta la struttura di Crotone.