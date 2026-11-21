Prosegue a Cirò la dodicesima edizione di “Sipario d’Inverno – Premio Filottete”, la rassegna dedicata al teatro amatoriale che accompagnerà il pubblico fino alla prossima primavera. Sabato 21 novembre, alle ore 20.45, il Teatro Filottete, nel Centro Servizi di località Cappella, ospiterà il secondo appuntamento della stagione.

Sul palco salirà la compagnia La Puteca degli Attori, proveniente da Salerno, con “Dietro un fantasma”, commedia in due atti scritta e diretta da Marco Reggiani.

La manifestazione, promossa dal Gruppo Teatrale La Torre in collaborazione con il Comune di Cirò, la Pro Loco Cirò, la Pro Loco Cirò Marina e la UILT Calabria, ha già registrato una positiva partecipazione di pubblico in occasione della serata inaugurale.

Ad aprire la dodicesima edizione è stata la compagnia Il Teatro dei Visionari, proveniente da Casali del Manco, con “Un copione scritto a matita”, commedia in due atti scritta e diretta da Ivana Lindia.

Soddisfazione per l’avvio della stagione è stata espressa dal sindaco Mario Sculco, che ha sottolineato il valore della continuità nell’offerta culturale e l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere la comunità anche durante i mesi invernali.

Secondo il primo cittadino, la risposta degli spettatori conferma l’interesse per una proposta teatrale che, nel corso degli anni, ha consolidato il proprio rapporto con il territorio, richiamando pubblico anche dai comuni del comprensorio.

Dopo lo spettacolo del 21 novembre, il calendario proseguirà domenica 6 dicembre con la compagnia Teatro Anthropino APS di Catanzaro, che presenterà “Avvocato Pautasso Antonio esperto in matrimonio”, commedia brillante in due atti con adattamento e regia di Egidio Gemelli.

Il primo appuntamento del nuovo anno è previsto per domenica 10 gennaio 2027, quando la compagnia Le Mamme di Strongoli porterà in scena “A Madonna aru Spitalu” di Saverio Romano, con adattamento e regia di Carmelina Scida.

Domenica 7 febbraio sarà invece la volta dell’Associazione Teatrale Rocco Lico di San Costantino Calabro, protagonista con “Tempi moderni”, commedia comica in due atti di Roberto Mandica, diretta da Francesco Cannatà.

Sabato 20 febbraio il Teatro Filottete accoglierà la compagnia La Nuova Bottega di Benevento con “Agenzia Sciacquapapera”, commedia in due atti con regia di Luciano Lombardi e direzione artistica di Lia Zito.

Il programma continuerà domenica 7 marzo con la compagnia Della Lira di Casamassima, in provincia di Bari, che presenterà “Un colibrì volerà”, racconto in musica con testo e regia di Alessandro Iacovelli.

Domenica 21 marzo toccherà alla compagnia Codex 8 & 9 di Corigliano-Rossano, in scena con “È da ieri che è domani”, commedia in due atti scritta e diretta da Gianpiero Garofalo.

La rassegna si concluderà domenica 4 aprile con una serata finale che comprenderà uno spettacolo a cura del Gruppo Teatrale La Torre e la cerimonia di premiazione del Premio Filottete.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro Filottete, nel Centro Servizi di località Cappella. Per gli spettacoli del sabato l’ingresso è previsto alle ore 20.15, con inizio alle 20.45; per quelli della domenica l’accesso sarà consentito dalle 17.30, mentre il sipario si alzerà alle 18.

Il prossimo appuntamento è dunque fissato per sabato 21 novembre con “Dietro un fantasma” della compagnia salernitana La Puteca degli Attori.