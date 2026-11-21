Sicurezza, sanità e sviluppo economico come priorità per il futuro di Crotone. Sono i temi al centro di una riflessione dell’imprenditore Cesare Spanò, che interviene sulle principali criticità del territorio, sottolineando la necessità di una programmazione condivisa tra istituzioni, imprese e comunità locale.

Partendo dai risultati ottenuti dalle forze dell’ordine e dall’attivazione del servizio di Emodinamica all’ospedale San Giovanni di Dio, Spanò richiama l’importanza del coordinamento e della continuità amministrativa per affrontare le difficoltà della provincia.

Sul fronte della sicurezza, l’imprenditore evidenzia il lavoro svolto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, attribuendo alla collaborazione tra i diversi corpi un miglioramento delle attività di prevenzione e controllo.

Secondo i dati riportati nella sua nota, nell’ultimo anno gli episodi di microcriminalità nelle aree urbane sarebbero diminuiti del 32%, mentre negli ultimi 24 mesi sarebbe stata rafforzata la presenza delle pattuglie sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree portuali e produttive della fascia ionica.

Spanò rivolge un ringraziamento al questore Renato Panvino, insediatosi nel dicembre 2024, riconoscendogli un ruolo nel rafforzamento del coordinamento operativo e del rapporto tra cittadini e forze dell’ordine.

Parole di apprezzamento vengono espresse anche nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni che hanno concluso il proprio servizio nella provincia, tra cui l’ex comandante provinciale dei Carabinieri Raffaele Giovinazzo, l’ex comandante provinciale della Guardia di Finanza Pier Francesco Bertini, Domenico Morello della Capitaneria di Porto e l’ex prefetto Franca Ferraro.

L’imprenditore rivolge inoltre un augurio di buon lavoro ai nuovi responsabili territoriali: il colonnello dei Carabinieri Dario Pini, il colonnello della Guardia di Finanza Paolo Benedetto Toma e il comandante della Capitaneria di Porto Pasquale Mazza.

Dalla sicurezza, la riflessione si sposta sulla sanità calabrese, settore nel quale Spanò opera da oltre quarant’anni come imprenditore, insieme a quello del facility management.

Secondo Spanò, il metodo basato su programmazione, obiettivi definiti, collaborazione e controlli costanti dovrebbe essere applicato anche al sistema sanitario regionale, a partire dalla garanzia dei Livelli essenziali di assistenza.

Nella nota vengono richiamati alcuni dati sulle difficoltà della sanità calabrese: un punteggio di 189 su 300 nella valutazione dei LEA, con 52 punti attribuiti all’assistenza territoriale, e una mobilità sanitaria passiva che nel 2024 avrebbe raggiunto i 308 milioni di euro.

L’imprenditore fa inoltre riferimento a oltre 180 mila calabresi che, nello stesso anno, avrebbero rinunciato alle cure o si sarebbero rivolti a strutture fuori regione. Dati che, secondo Spanò, evidenziano la necessità di intervenire sull’accessibilità e sulla qualità dei servizi sanitari.

Un esempio positivo viene individuato nell’attivazione dell’Emodinamica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, diventata operativa il 22 luglio 2026 e inaugurata ufficialmente il 28 luglio.

Secondo i numeri riportati nel comunicato, dall’avvio del servizio fino all’11 novembre sarebbero state eseguite 320 procedure diagnostiche e interventistiche, tra cui 163 angioplastiche, con pazienti provenienti non soltanto dalla provincia crotonese, ma anche da altre aree della Calabria e da fuori regione.

Per Spanò, questi risultati dimostrano le potenzialità delle strutture sanitarie locali quando vengono dotate delle risorse e delle condizioni organizzative necessarie per rispondere ai bisogni della popolazione.

Nella sua analisi, l’imprenditore sottolinea inoltre il ruolo del privato accreditato, delle realtà convenzionate, delle cooperative sociali e del volontariato sanitario, considerandoli componenti importanti della rete assistenziale.

A suo giudizio, il contributo di queste strutture può integrare l’offerta pubblica nei settori della diagnostica, dell’assistenza domiciliare, della riabilitazione e dei servizi rivolti agli anziani, contribuendo a ridurre le difficoltà di accesso alle prestazioni.

Un ringraziamento viene rivolto anche al personale sanitario della provincia, dai medici agli infermieri, dagli operatori sociosanitari ai tecnici di laboratorio, fino agli operatori del 118 e al personale amministrativo.

Spanò richiama le condizioni spesso difficili nelle quali questi professionisti sono chiamati a lavorare, tra carenze di organico e risorse limitate, sottolineando la necessità di una programmazione sanitaria più attenta alle esigenze del territorio.

L’ultima parte dell’intervento è dedicata alle prospettive di sviluppo della provincia di Crotone, ancora segnata, secondo l’imprenditore, dai ritardi nelle bonifiche ambientali e dalle difficoltà legate al reddito e all’occupazione.

Per affrontare queste criticità, Spanò propone un piano strutturale pluriennale che coinvolga Comune, Provincia, Regione e ministeri competenti, attraverso investimenti mirati, obiettivi condivisi e risultati verificabili.

La proposta punta a mettere in relazione le politiche per le attività produttive, lo sviluppo economico, la cultura e la tutela ambientale, superando gli interventi isolati in favore di una strategia di lungo periodo.

«La nostra terra ha competenze, risorse, un’identità forte e voglia di crescere», afferma Spanò, sottolineando che spetta a chi ricopre responsabilità istituzionali trasformare queste potenzialità in opportunità concrete.

L’obiettivo, conclude l’imprenditore, deve essere quello di creare le condizioni affinché i giovani e le generazioni future possano costruire il proprio percorso personale e professionale nel territorio crotonese.