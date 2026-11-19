Sergio Cammariere torna con un nuovo lavoro discografico interamente strumentale. Dal 18 novembre è disponibile sulle piattaforme digitali “Vico Cammariere”, album che conclude la trilogia dedicata al pianoforte solo, iniziata nel 2017 con “Piano” e proseguita nel 2021 con “Piano nudo”. Il nuovo disco del musicista crotonese comprende 15 composizioni e rappresenta un ulteriore capitolo del suo percorso artistico, questa volta affidato esclusivamente al pianoforte, senza l’utilizzo della voce.

Autoprodotto da Cammariere e distribuito da CD Baby, “Vico Cammariere” raccoglie una selezione di registrazioni realizzate nell’arco degli ultimi cinque anni. Il progetto nasce da un lavoro continuativo di composizione e improvvisazione, nel quale convivono elementi della tradizione classica europea, del jazz e delle sonorità mediterranee.

Tra i riferimenti musicali che hanno influenzato il percorso dell’artista figurano Michel Legrand, Ryūichi Sakamoto e Keith Jarrett, autori ai quali Cammariere guarda nella costruzione di un linguaggio pianistico che alterna ricerca armonica, improvvisazione e melodia.

Ad aprire l’album è “Fronti Ripidi”, scelto anche come singolo di lancio. Il brano introduce le atmosfere del disco attraverso progressioni armoniche e linee melodiche che caratterizzano il pianismo del compositore. Il percorso musicale prosegue con composizioni che richiamano il legame dell’artista con il Mediterraneo, come “Danza delle Maree” e “Libeccio”, nelle quali emergono influenze ritmiche di matrice andalusa. Altre tracce, tra cui “L’Ora Blu” e “Rigel”, si sviluppano invece attraverso sonorità più essenziali e contemplative, mentre “Ana Flavia” e “Revival” presentano contaminazioni latine e richiami alla bossa nova.

“Revival”, in particolare, proviene dalla colonna sonora dell’omonimo film di Dario Germani, uscito nel 2024. Tra le composizioni presenti nell’album figurano anche “Primo Incontro”, costruita sulle atmosfere della ballata jazz, e “Suite Jonica”, articolata in tre movimenti.

A chiudere il disco è la title track “Vico Cammariere”, un brano che assume anche un significato personale per il musicista, richiamando simbolicamente il ritorno alle proprie origini e alla città di Crotone.

Il nuovo lavoro si inserisce in una carriera caratterizzata dall’incontro tra jazz, musica classica, canzone d’autore e colonne sonore. Cammariere, che ha raggiunto una vasta notorietà con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2003 e il terzo posto ottenuto con “Tutto quello che un uomo”, ha sviluppato negli anni un percorso musicale che comprende numerosi album e collaborazioni con artisti italiani e internazionali.

Parallelamente all’uscita del disco, prosegue anche l’attività dal vivo del pianista e cantautore.

Tra i prossimi appuntamenti figurano il concerto del 21 novembre al Teatro Splendor di Aosta, quello del 28 novembre al Teatro Zancanaro di Sacile, in provincia di Pordenone, e la tappa del 7 dicembre al Teatro Civico di Tortona, nell’ambito di Arena Derthona Jazz 26. L’11 dicembre Cammariere sarà invece all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Sono già state annunciate anche le prime date del 2027: il 4 febbraio al Teatro Acacia di Napoli, l’11 marzo al Teatro Atlantico di Teramo e il 17 aprile al Teatro Comunale di Santa Fiora, in provincia di Grosseto. Il calendario dei concerti è in aggiornamento, mentre “Vico Cammariere” è già disponibile in formato digitale, segnando la conclusione di un percorso discografico dedicato alla dimensione più essenziale della musica del compositore crotonese.