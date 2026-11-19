Sport, gioco e apprendimento tornano protagonisti all’Istituto Comprensivo “Casopero-Filottete” di Cirò Marina-Crucoli, che per il terzo anno consecutivo aderisce al progetto “Educare Giocando”, giunto alla sua sesta edizione. L’iniziativa coinvolgerà, nell’anno scolastico 2026/2027, gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, attraverso attività motorie e percorsi educativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e fisiche dei bambini.

La presentazione ufficiale si è svolta venerdì 13 novembre nei locali dell’istituto, alla presenza della dirigente scolastica Graziella Spinali e del responsabile tecnico del progetto, Francesco Gualtieri, laureato in Scienze Motorie, istruttore nazionale di minibasket e consulente di educazione motoria nella scuola primaria.

Secondo quanto comunicato dalla scuola, il Casopero-Filottete è l’unico istituto della provincia di Crotone a proporre “Educare Giocando” come ampliamento della propria offerta formativa.

Il progetto è promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Andiamo” di Soverato e realizzato con il coinvolgimento di diverse realtà sportive e istituzionali, tra cui la Federazione Italiana Pallacanestro, la Regione Calabria, l’Università Magna Graecia, il Centro Minibasket FIP, Minibasket For Life, Viola Reggio Calabria, il Comitato Italiano Paralimpico e il CONI Calabria.

L’obiettivo è utilizzare il movimento e il gioco come strumenti di crescita e inclusione, favorendo nei bambini una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle relazioni con gli altri e dello spazio circostante.

Le attività saranno sviluppate attraverso un percorso di dieci ore per ciascuna classe, con una valutazione iniziale e un monitoraggio conclusivo delle competenze motorie e di alcune abilità legate all’apprendimento.

Tra gli aspetti presi in considerazione figurano la coordinazione generale e oculo-manuale, l’equilibrio, il ritmo, la lateralità e l’orientamento nello spazio, insieme ad abilità connesse alla letto-scrittura, al calcolo e alla comprensione di concetti geometrici.

Sotto il coordinamento di Francesco Gualtieri, educatori professionali e insegnanti proporranno esercizi dedicati agli schemi motori di base, attività senso-percettive, giochi di mira e percorsi di avvicinamento al minibasket e all’Easybasket.

Il programma punta inoltre a sviluppare il rispetto delle regole, la collaborazione, l’autostima e la capacità di ascolto, valorizzando il gioco come occasione per sperimentare comportamenti corretti e riconoscere le differenze individuali.

Accanto all’attività motoria è previsto anche un percorso dedicato alla sana alimentazione, che comprenderà visite guidate ad aziende del territorio per avvicinare gli alunni alla conoscenza dei prodotti e delle abitudini alimentari.

Il calendario del progetto prevede inoltre due appuntamenti collettivi. Il primo è “Natale Gioca Bimbo”, in programma venerdì 18 dicembre 2026, durante il quale sarà organizzata una raccolta alimentare a favore dell’associazione “Exodus Sud” di Cosenza.

La festa conclusiva è invece annunciata per il 18 maggio 2027, a chiusura delle attività svolte durante l’anno scolastico.

Con la terza adesione consecutiva a “Educare Giocando”, l’Istituto Comprensivo “Casopero-Filottete” prosegue dunque un percorso che integra educazione motoria e didattica, con particolare attenzione alla socializzazione, all’inclusione e alla promozione di corretti stili di vita fin dai primi anni di scuola.