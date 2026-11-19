Il futuro della sanità pubblica, il diritto alla salute e il ruolo degli interessi economici nel settore sanitario saranno al centro di un incontro in programma giovedì 26 novembre 2026, alle ore 16.30, alla Casa della Cultura di Crotone, in corso Vittorio Emanuele 12.

L’appuntamento, promosso dal Circolo ARCI “Gli Spalatori di Nuvole” APS, sarà dedicato alla presentazione del libro “L’industria della salute. Farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un’altra medicina è necessaria”, scritto dal medico e attivista Vittorio Agnoletto, con la prefazione di Silvio Garattini.

Durante l’incontro, aperto alla cittadinanza, l’autore dialogherà con Giovanna Calvo, affrontando alcuni dei principali temi legati all’organizzazione del sistema sanitario, all’accesso alle cure e alle trasformazioni che interessano la medicina contemporanea.

Nel volume, Agnoletto analizza il rapporto tra salute e interessi economici, soffermandosi sul ruolo dell’industria farmaceutica, sui processi di privatizzazione e sulle conseguenze che queste dinamiche possono avere sulla tutela dei pazienti e sull’accessibilità dei servizi sanitari.

La presentazione offrirà inoltre l’occasione per discutere delle difficoltà del Servizio sanitario nazionale, delle disuguaglianze nell’accesso alle prestazioni e del principio costituzionale che riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.

Questioni che, secondo gli organizzatori, assumono particolare rilevanza in Calabria e nel territorio crotonese, dove le criticità legate alla carenza di personale, alla disponibilità dei servizi, alle liste d’attesa e alla mobilità sanitaria incidono sulle possibilità dei cittadini di ricevere assistenza.

Il confronto riguarderà anche il rapporto tra sanità pubblica e privata, con attenzione alle conseguenze economiche che il ricorso a prestazioni a pagamento può comportare per le famiglie.

Per il Circolo ARCI “Gli Spalatori di Nuvole”, la difesa della sanità pubblica rappresenta una questione di uguaglianza e giustizia sociale. L’associazione richiama la necessità di garantire l’accesso alle cure indipendentemente dalle condizioni economiche e dal territorio di residenza.

Un ulteriore tema di riflessione sarà il legame tra salute e ambiente, particolarmente significativo per una realtà come Crotone, caratterizzata da una lunga storia di problematiche ambientali e sanitarie.

In questo contesto, il dibattito intende approfondire anche il ruolo della prevenzione, della qualità dei servizi pubblici e delle scelte politiche ed economiche che incidono sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria.

L’iniziativa si propone quindi come un momento di approfondimento culturale e confronto pubblico, rivolto non soltanto ai lettori del volume, ma anche agli operatori sanitari, alle associazioni, alle organizzazioni sociali e sindacali e a tutti i cittadini interessati al futuro della sanità.

L’appuntamento con Vittorio Agnoletto è fissato per giovedì 26 novembre, alle ore 16.30, alla Casa della Cultura di Crotone, in corso Vittorio Emanuele 12.