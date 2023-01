L’Ordine dei Medici di Crotone aderisce al Percorso di Orientamento “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”

E’ con enorme impegno, dedizione e amore verso i giovani studenti, che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Crotone, ha aderito al Percorso di Orientamento “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”, iniziativa promossa dal MIUR ni collaborazione con al FNOMCEO.

La nostra attività formativa inizia nell’anno scolastico 2018-2019 presso il Liceo Classico “Borrelli” di

Santa Severina, con un primo triennio di formazione conclusosi con ottimi risultati. L’anno successivo, un nuovo bando del MIUR ha dato la possibilità di proseguire l’attività formativa presso

li Liceo Classico “Pitagora” di Crotone, dove abbiamo portato a compimento un ulteriore triennio formativo nel Luglio del 2022, e dopo ulteriori due anni, considerato l’entusiasmo degli studenti, dopo aver chiesto la collaborazione dei medici iscritti all’Ordine, si è deciso di allargarel’offerta formativa anche al Liceo Scientifico “Filolao”. Ad oggi abbiamo 4 corsi in itinere di Curvatura Biomedica: due presso il Liceo Classico “Pitagora” e due presso li Liceo Scientifico “Filolao”.

Tale percorso, è divenuto oggi una delle eccellenze formative più richieste dai licei italiani e prevede a partire dal terzo anno scolastico, un nuovo percorso biomedico con l’inserimento nel piano di studi, di 50 ore annue dedicate ad un orientamento verso gli studi medici.

Il periodostorico che stiamo vivendo (pandemia escarsa possibilità di reperire giovani professionisti in ambitosanitario)ci porta ancora di più a rivolgere un attentosguardo sui nostri giovani: orientarli, appassionarli, renderli partecipi in prima persona ed in modo diretto a quello che sono le tematiche medico/sanitarie.

Tale percorso di potenziamento-orientamento ha una durata triennale di 150 ore complessive che si aggiunge agli insegnamenti curriculari a partiredal terzo anno del corso di studi.

Il percorso intende:

•

fornire solide competenze di tipo scientifico e un valido metodo di studio e di ricerca;

•

favorire l’acquisizione di competenze in campo biologico, grazie anche ad esperienze di didattichelaboratoriali;

•

orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la

prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario verso scelte professionali consapevoli.

• facilitare il superamento dei test di ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

I monte ore annuale è di 50 ore così suddivise:

• 20 ore tenute dai docenti di scienze dell’Istituto

•

20 ore tenute da esperti medici individuati dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

10 ore svolte presso studi medici, ambulatori e laboratori individuati dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in modalità di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e orientamento).

lI Presidente Dott. Enrico Ciliberto (nella foto) ed li Consiglio Direttivo tutto, hanno da subito colto questa occasione come una opportunità formativa irrinunciabile per gli studenti del territorio Crotonese. Grazie alla partecipazione dei propri Iscritti, che nonostante i gravi disagi vissuti in questo periodo di pandemia, i turni di lavoro incalzanti ed un incommensurabile senso di “genitorialità” verso i ragazzi, l’Ordine è riuscito ad assicurare agli Istituti sopracitati, validissimi specialisti che hanno avuto l’opportunità di arricchire il bagaglio culturale e nozionistico dei lodevoli studenti. Rivolgiamo un doveroso ringraziamento ai Dirigenti Scolastici ed al corpo Docenti degli Istituti Superiori, che con grande passione e senso del dovere si sono spesi con grande impegno nella realizzazione del progetto e nell’organizzazione degli orari di didattica svolta dagli studenti.

L’obiettivo del nostro Ordine, sin dall’inizio, è stato quello di poter fare partecipare a tale progetto

il maggior numero di Istituti Scolastici della Provincia di Crotone, per distribuire equamente tale opportunità nell’intero territorio. Nonostante li nostro sia un piccolo ordine, siamo riusciti a promuovere 4 corsi in contemporanea, che tuttavia risultano ancora insufficienti per soddisfare le richieste da parte degli Istituti Scolastici della Provincia.