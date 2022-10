Grande successo per le Giornate Diabetologiche dalla Terra di Alcmeone e Pitagora, organizzate dal Responsabile Scientifico dr. Salvatore Pacenza e giunte alla IV edizione, che si sono tenute in questi giorni nella città di Crotone con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione del diabete, una malattia a connotazione pandemica, particolarmente dilagante al sud: la Calabria è la prima regione d’Italia per numero di malati diabetici.

“In Calabria il diabete è più frequente tra donne e anziani. L’incidenza su base nazionale dei malati diabetici della nostra regione è pari al 10% circa contro una media nazionale del 5,9%” evidenzia il dr. Salvatore Pacenza, che aggiunge: “vista l’emergenza, è necessario che le istituzioni siano al nostro fianco al fine di sostenere campagne di sensibilizzazione come questa volte a stimolare le best practices e un corretto stile di vita per prevenire il diabete e le sue ineludibili complicanze. Vogliamo – l’invito di Pacenza – che Crotone diventi la capitale italiana della medicina diabetologica”.

“Oggi abbiamo una esplosione al sud del diabete di tipo 2 legato all’aumento dell’obesità concentrato nella fasce di età più giovani. Al sud si mangia bene ma anche tanto, forse troppo, bisognerebbe riuscire a cambiare un pò di queste abitudini – il monito di Lorenzo Piemonti, Direttore Diabetes Research Institute Università Vita Salute San Raffaele Milano, che consiglia di – evitare il junk food, particolarmente dannoso per la salute, che include bevande zuccherate e un eccesso di carico di grassi”. Sul diabete di tipo 1 invece il prof. Piemonti e il prof. Federico Bertuzzi, Direttore SC Diabetologia ospedale Niguarda Milano: “la terapia delle cellule staminali e la terapia del trapianto delle isole pancreatiche costituisce l’aspetto innovativo e prospettico per dare una efficace risposta a chi ne soffre”.

Durante il Congresso moderato dalla giornalista Francesca Russo, a fare il punto sul tema, i massimi esperti a livello internazionale. Tra i relatori, più di 60 provenienti da tutta Italia, anche Francesco Giorgino, Professore Ordinario di Endocrinologia dell’Università Aldo Moro di Bari, che ha tenuto per l’occasione una lectio magistralis sui farmaci multiagonisti e il loro potenziale sulla remissione della malattia.

Una delle complicanze molto temibili del diabete mellito è il piede diabetico. “Nei casi più gravi, a causa dell’infiammazione, il malato potrebbe rischiare l’amputazione del piede. Uno scenario drammatico ma che si può evitare attraverso la prevenzione” precisa il dr. Roberto Anichini, Direttore UOS Diabetologia e Diabets Foot Unit, Area Pistoiese, USL Centro Toscana.

Cruciale nella cura del diabete è la tecnologia: “i nuovi sensori sottocutanei – afferma la dott.ssa Paola Ponzani Responsabile SSD Diabetologia e Malattie Metaboliche ASL4 Chiavari (GE) – permettono al paziente di misurare la glicemia in maniera frequente e avere così un maggior