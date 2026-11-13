San Mauro Marchesato apre le porte della sua storia: arrivano le Giornate FAI per le scuole

Il centro storico di San Mauro Marchesato sarà tra i protagonisti della quindicesima edizione delle “Giornate FAI per le scuole”, in programma dal 23 al 28 novembre 2026. L’iniziativa, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, coinvolgerà gli studenti in un percorso alla scoperta del patrimonio storico, artistico e architettonico del territorio crotonese.

A guidare le visite saranno gli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Scandale–San Mauro Marchesato e del Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina. Gli stessi studenti, preparati con il supporto dei docenti e dei volontari del FAI, accompagneranno i partecipanti alla conoscenza dei luoghi e delle testimonianze storiche del paese.

Al centro del percorso ci sarà il borgo di San Mauro Marchesato, piccolo comune immerso nelle campagne del Marchesato crotonese, il cui nucleo più antico conserva edifici e opere di interesse storico e artistico.

Tra questi figura la Chiesa dell’Immacolata Concezione, situata nella parte più antica dell’abitato e già menzionata nel Catasto Onciario del 1745. Danneggiata dal terremoto del 1744, la chiesa venne successivamente ripristinata e utilizzata temporaneamente come Chiesa Matrice durante la ricostruzione della Cattedrale.

L’edificio presenta una pianta rettangolare a due navate, una sagrestia adiacente e un collegamento con la vicina Chiesa di Santa Caterina.

Uno degli elementi architettonici più caratteristici è il campanile monumentale, alto circa trenta metri, articolato su tre livelli e sormontato da una cupola ottagonale rivestita di piastrelle policrome di ispirazione orientale. Anche gli spazi interni custodiscono opere che testimoniano il patrimonio artistico e religioso della comunità.

La visita offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire la storia locale attraverso l’osservazione diretta dei luoghi, valorizzando un patrimonio che rappresenta una parte importante dell’identità culturale del territorio.

Le “Giornate FAI per le scuole”, giunte alla quindicesima edizione, prevedono quest’anno l’apertura di oltre 250 luoghi in tutta Italia. La manifestazione è riservata al mondo scolastico e, in particolare, alle classi aderenti al programma “Classe Amica FAI”.

L’iniziativa si basa sul modello dell’educazione tra pari: gli Apprendisti Ciceroni assumono il ruolo di guide, condividendo con altri studenti le conoscenze acquisite durante il percorso di preparazione.

Per la provincia di Crotone, l’appuntamento di San Mauro Marchesato rappresenterà quindi un’occasione per riscoprire il patrimonio storico del territorio attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.