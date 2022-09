Riprendono anche a Crotone le attività di SottoSopra – Movimento giovani per Save the Children

“Il Movimento SottoSopra nasce dal piacere di esserci. Siamo una rete di ragazzi attivi sul territorio locale e nazionale che accoglie le diversità facendone un punto di forza per generare nuove idee e cambiamento sociale. Mediante l’osservazione della realtà in cui viviamo, l’ascolto, il confronto e la condivisione dei punti di vista, miriamo a conseguire i nostri obiettivi volti alla difesa dei diritti a partire dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ispirati da Save the Children, dialogando con i pari e le istituzioni”. Save the Children mira a garantire una partecipazione significativa delle ragazze e dei ragazzi, perché non siano mai solo beneficiari degli interventi ma diretti protagonisti. Sono molti i ragazzi che, entrando in contatto con Save the Children nell’ambito di progetti e interventi specifici, manifestano la volontà di stabilire un legame più continuativo e più forte tra di loro e con l’Organizzazione, impegnandosi in prima persona per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dalla volontà di formalizzare questa rete di adolescenti impegnati nei nostri progetti in Italia è nato SottoSopra, il Movimento Giovani per Save the Children che coinvolge ragazze e ragazzi tra i 14 e i 22 anni costituiti in 15 gruppi cittadini. In ogni gruppo i ragazzi si riuniscono per approfondire tematiche da loro stessi individuate e a loro vicine e realizzare azioni di sensibilizzazione e cittadinanza attiva per migliorare la loro città a partire dall’ascolto dei coetanei. Attualmente SottoSopra è presente a Milano, Venezia, Padova, Torino, Genova, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Scalea, Crotone, Palermo, Catania, Sassari e Reggio Calabria e coinvolge circa 350 tra ragazzi e ragazze (oltre a 2.500 supporter).

La sede di SottoSopra Crotone è ospitata della Coop. Soc. Access Point, in via Cesare Terranova n. 8, zona centro, nei pressi di Viale Giacomo Matteotti.

Il nostro gruppo cittadino SottoSopra, in questi ultimi anni, ha avuto al centro del suo interesse il tema dell’ambiente e degli spazi verdi, la non discriminazione e la legalità. Si è fatto promotore sul territorio di iniziative ed eventi di partecipazione attiva sui temi dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Movimento giovani sempre volto all’apertura, accoglienza e socialità di tutti coloro che dai 14 ai 22 anni desiderano mettersi in gioco ed esprimere la propria opinione per cambiare la nostra città.

Aspettiamo proprio te, contattaci sui nostri canali social FB e IG o contatta la nostra referente Cusato Rosalba al 3512532098 o rosalbac-kr@sottosopra.savethechildren.it