Riparte il Corso base di fotografia del Gruppo Fotoamatori Crotone

Ultimi giorni per iscriversi al Corso base di fotografia realizzato dal Gruppo Fotoamatori Crotone. Il corso, giunto alla XXXVI edizione, comprende lezioni teoriche, seminari di approfondimento e uscite fotografiche con tutor dedicati. Il completamento del corso prevede il rilascio di unAttestato di Partecipazione con Certificazione FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

L’inizio del corso è in programma per il prossimo sabato 1 ottobre e le lezioni si terranno settimanalmente; la partecipazione è gratuita previo tesseramento all’Associazione Gruppo Fotoamatori Crotone.

Numerosi saranno i temi che saranno affrontati durante il corso: dalla scelta della fotocamera e della corretta attrezzatura alla composizione, dall’analisi dei generi fotografici e alla disamina dei lavori dei principali fotografi e molto altro ancora.

“La fotografia rappresenta un mezzo espressivo immediato e di grande spessore artistico – sono le parole di Domenico Perpiglia, Presidente del Gruppo Fotoamatori Crotone – Tuttavia, per ideare e produrre delle buone immagini è necessario conoscere i fondamenti teorici e tecnici. Da trentasei anni la nostra Associazione mette a disposizione del territorio l’esperienza pluriennale e le competenze qualificate maturate dai propri soci. Dal nostro corso base sono passati tanti appassionati che, grazie a quanto appreso ed alla propria determinazione, sono riusciti a conseguire anche ottimi risultati nel campo della fotografia, eccellendo in competizioni di livello nazionale, organizzando esposizioni o addirittura facendo diventare l’arte dell’immagine una vera professione”.

“Noi siamo pronti a partire e ad accogliere i numerosi giovani e meno giovani che vorranno avvicinarsi alla meravigliosa arte della fotografia o approfondire le proprie conoscenze sul tema” conclude Perpiglia.

Per informazioni visitare il sito www.gruppofotoamatoricrotone.it o scrivere all’indirizzo email gruppofotoamatoricrotone80@gmail.com.