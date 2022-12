Riparte a Crotone lo ”Sportello Ascoltarsi”, all’interno del Progetto “L’ATELIER KOINE’”, che vede coinvolte in Calabria la Coop. Agorà Kroton e l’ Ass. A.Maslow APS, selezionato da Impresa Sociale con i Bambini rivolto ai giovani tra gli 11 e i 17 anni, ai familiari degli stessi e agli insegnanti delle scuole medie e superiori.

Lo sportello propone percorsi di riflessione individuale rispetto al se, alle aspettative, ai desideri, alle risorse e alle difficoltà; uno spazio in cui imparare a prendersi cura di sé per poter imparare a prendersi cura degli altri.

L’obiettivo dello sportello di ascolto è quello di creare un punto di riferimento stabile all’interno della scuola, in grado di offrire una consultazione breve e focalizzata, finalizzata ad individuare ed implementare le risorse personali in un clima di non giudizio e di tutela della riservatezza.

Il servizio curato dalla Psicologa Dott.ssa Frieda Grassi e si svolge presso lo Sportello d’Ascolto. Si può prendere appuntamento, o chiedere ulteriori informazioni, tramite l’indirizzo mail: sportellokoinekr@gmail.com

La prestazione è effettuata nel rispetto de1 Codice Deontologico degli Psicologi e del1’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation).