Rinviato il mercato del primo giovedì, area ancora da individuare

“Il mercato del primo giovedì del mese previsto per domani 7 luglio è rimandato. Nel contempo dirigenti e tecnici comunali sono al lavoro per individuare l’opportuna sede destinata ad ospitare il tradizionale mercato”. A comunicarlo è con una nota il Comune di Crotone. Sembrava che la nuova area fosse stata identificata a Piazzale Milone, in quello che è conosciuto come il parcheggio dell’obitorio cittadino. Ma evidentemente si tratta di un luogo non abbastanza grande da soddisfare tutte le richieste dei commercianti.