Rino Yoshimoto incanta Crotone: grande partecipazione al concerto della Beethoven Acam

Un auditorium gremito e lunghi applausi hanno accompagnato il concerto della violinista giapponese Rino Yoshimoto, protagonista domenica 15 novembre di uno degli appuntamenti della 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Beethoven Acam in collaborazione con il Comune di Crotone.

Sul palco dell’Auditorium “Sandro Pertini”, la giovane musicista si è esibita insieme all’Orchestra da Camera “Orfeo Stillo”, proponendo un programma dedicato ad alcune delle pagine più conosciute del repertorio classico, con composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Fritz Kreisler e Ludwig van Beethoven.

Ad aprire la serata è stata l’Orchestra Orfeo Stillo con la celebre serenata “Eine kleine Nachtmusik” di Mozart, prima di lasciare spazio alla violinista giapponese, già affermata sulla scena musicale internazionale.

Vincitrice del secondo premio al 58° Premio Paganini e al 10° Concorso Internazionale Fritz Kreisler, Rino Yoshimoto ha suonato per l’occasione il violino Stradivari “Muntz” del 1736, messo a disposizione dalla Japanese Music Foundation.

La sua carriera l’ha portata a esibirsi in prestigiose sale da concerto, tra cui la Carnegie Hall e la Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, oltre che in numerosi Paesi europei e internazionali.

Il programma è proseguito con “Liebesleid” e “Liebesfreud” di Fritz Kreisler, due composizioni per violino e archi, seguite dalla “Romanza n. 2 in Fa maggiore op. 50” di Beethoven.

Il momento centrale del concerto è stato affidato al Concerto n. 4 in Re maggiore per violino e orchestra, K. 218, di Mozart, composto dal musicista salisburghese all’età di diciannove anni.

L’esecuzione ha messo in evidenza le qualità interpretative della solista, dal virtuosismo dell’Allegro iniziale alla delicatezza dell’Andante cantabile, fino alla vivacità del Rondò conclusivo. Un dialogo musicale con l’Orchestra Orfeo Stillo che ha suscitato una calorosa risposta del pubblico presente in sala.

Soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento è stata espressa dalla presidente della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano, che ha sottolineato il contributo dell’orchestra crotonese alla diffusione della cultura musicale sul territorio.

«L’Orchestra “O. Stillo” di Crotone ha confermato ancora una volta la propria solidità artistica e il ruolo centrale nella diffusione della cultura musicale sul territorio, offrendo un accompagnamento preciso, coeso e attento alle dinamiche richieste dal repertorio classico e romantico», ha dichiarato Romano.

La presidente ha inoltre evidenziato la partecipazione del pubblico e gli applausi che hanno accompagnato la conclusione dell’esibizione, considerandoli una conferma dell’apprezzamento per il concerto.

La serata ha così segnato un altro appuntamento della 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, che continua a proporre a Crotone incontri con interpreti della scena musicale internazionale, affiancati dalle realtà orchestrali del territorio.