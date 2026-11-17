Una nuova occasione per riscoprire la storia, i luoghi e le tradizioni di Crotone attraverso una passeggiata nel cuore della città. Domenica 29 novembre 2026 torna “Respirare il Centro”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Santa Critelli, giunta al suo 56° itinerario.
L’appuntamento, dal titolo “Turisti della nostra città”, sarà dedicato a Villa Berlingieri, protagonista della prima parte di un percorso che prevede un’apertura straordinaria della struttura, presentata dagli organizzatori come un’occasione inedita per i partecipanti.
L’iniziativa si inserisce nel progetto di valorizzazione del centro storico crotonese, attraverso itinerari che invitano cittadini e visitatori a osservare con maggiore attenzione il patrimonio architettonico, culturale e le tradizioni locali.
Ad accompagnare i partecipanti durante la passeggiata saranno Antonio Arcuri e Gianluca Facente, indicati come perfiegeti dell’itinerario.
Il ritrovo è fissato per domenica 29 novembre alle ore 10:00 presso il Caffè Italia, da dove prenderà il via l’appuntamento dedicato alla riscoperta della città.
La partecipazione è libera e gratuita. L’eventuale assicurazione è facoltativa e resta a carico dei partecipanti.
Per chi non potrà essere presente, è prevista anche una diretta Facebook sulla pagina “Krotone storia cultura e attualità”.
Il 56° appuntamento di “Respirare il Centro” rappresenta così un’ulteriore opportunità per conoscere da vicino luoghi e testimonianze della storia cittadina, con un itinerario che questa volta accenderà i riflettori su Villa Berlingieri e sulla sua apertura straordinaria.
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