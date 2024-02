Rari Nantes Auditore, Atelier Koinè e Crotonenews insieme per i ragazzi del settore giovanile

Dal 13 febbraio, a Crotone, prenderà il via una serie di incontri dal titolo “Generazioni a confronto”, rivolti agli studenti, che coinvolgeranno giovani atleti della storica società sportiva crotonese per affrontare temi di attualità a loro cari, oltre a pensieri e aspetti più personali della loro vita, al di là dell’aspetto agonistico. L’iniziativa è organizzata nel contesto del progetto nazionale L’Atelier Koiné, in collaborazione con l’ASD Rari Nantes Crotone e la testata giornalistica Crotonenews.

Parità di genere, inclusione sociale, dipendenze, bullismo, amore, felicità, e delusione: verranno affrontati argomenti importanti e delicati, che richiedono di essere trattati in modo aperto e rispettoso delle diverse opinioni ed esperienze. L’obiettivo di questi incontri è quello di favorire la riflessione e il dialogo su una serie di temi centrali e di grande attualità, in modo da poter costruire insieme una società più consapevole e inclusiva.

Per farlo, verrà utilizzato il metodo autobiografico in cui, attraverso il racconto delle esperienze personali, verranno condivisi i vissuti e il come si è riusciti a superare le difficoltà. Verrà fatto raccontando e ascoltando anche le impressioni ed esperienze dei minori che parteciperanno agli incontri.

Protagonisti di questi incontri-confronti saranno proprio i ragazzi, che avranno modo di dialogare con professionisti del settore, giornalisti, psicoterapeuti, ma anche con gli atleti della prima squadra, olimpionici e ragazzi che hanno ottenuto risultati straordinari in campo sportivo, ma che hanno alle spalle anche storie importanti di sacrifici e passione con lo sport come linea guida nel loro modo di agire.

“Pensiamo che il percorso di crescita dei nostri tesserati – spiega il presidente della Rari Nantes Auditore, Vincenzo Arcuri – non passa esclusivamente dal lavoro in piscina, ma anche da questa serie di incontri che, sia chiaro, non vogliono sostituirsi alla famiglia o alla scuola. Anzi, pensiamo siano un ulteriore supporto che mettiamo a disposizione, nella consapevolezza che lo sport non si riduce ad un mero gesto agonistico, ma sia un modo complesso di pensare, rispettare le regole e stare insieme”.

Stimolare un confronto intergenerazionale è importante per due motivi. Il primo è legato al fatto che attraverso la narrazione si possono affrontare temi che, per i più giovani, possono sembrare difficili da sostenere con chi ti è vicino. Il secondo, invece, fa sì che la popolazione adulta riesca a riconoscere vissuti e nuovi punti di vista che la popolazione giovanile ha in questo momento storico. Percorsi che si possono arricchire reciprocamente.

Tutte le attività in agenda, interamente gratuite, sono promosse da “L’Atelier Koinè”, selezionato da Impresa Sociale CON I BAMBINI nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La Cooperativa Agorà Kroton e l’Associazione A. Maslow sono i partner locali della Cooperativa Sociale Lanterna Di Diogene, con sede a Mentana, soggetto capofila dell’Atelier Koinè.