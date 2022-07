Quale transizione ecologica per la comunità? Se ne parlerà domani al Museo e Giardini di Pitagora

Lunedì 25 luglio al Museo e Giardini di Pitagora, alle ore 18,30, un’importante incontro pubblico che vede la partecipazione di Stefani Ciafani presidente nazionale di Legambiente. Un’assemblea per promuovere le tematiche ambientali anche nella nostra città. Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, per una società più equa, giusta e solidale. È Un grande movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fa promote del cambiamento per un futuro migliore. L’inquinamento, l’illegalità e l’ingiustizia per la bellezza, la tutela, una migliore qualità della vita sono sfide che devono essere affrontate da tutti i cittadini. Ecco perché è importante ricreare a Crotone un nuovo circolo per affrontare le tante sfide ambientali che investe la città pitagorica: dalla bonifica, alla raccolta dei rifiuti, dalla tutela del paesaggio alla transizione energetica. L’incontro è inserito in un programma più vasto che ha come obiettivo di Liberare il potenziale che c’è nella nostra comunità per una politica di sviluppo partecipata, moderna e democratica.