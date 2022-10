Provvedimenti viabilità per il lungomare cittadino, in occasione della Festa Patronale e per lavori in via Daniele

Al fine di consentire lavori presso il Teatro Comunale con ordinanza dirigenziale è disposta a partire da giovedì 6 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 l’istituzione del senso unico di circolazione in via Antonio Daniele, direzione via Tedeschi, nel tratto compreso tra via Nuova Poggioreale e via Silvio Paternostro per i soli giorni necessari all’esecuzione dei lavori e comunque non oltre il 31 ottobre

Con la stessa ordinanza è stata autorizzato il restringimento della carreggiata di via Antonio Daniele nel tratto compreso tra via Nuova Poggioreale e via Silvio Paternostro per i soli giorni necessari all’esecuzione dei lavori e comunque non oltre il 31 ottobre 2022

Inoltre con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dal 7 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022

E’ stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi giorni e nei medesimi orari, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.

Infine per consentire le celebrazioni in onore di S. Dionigi, Patrono di Crotone, con ordinanza dirigenziale, è stata disposta:

– l’istituzione del divieto di sosta in via Silvio Messinetti con rimozione coatta dalle ore 22.00 del 7 ottobre 2022 sino alle ore 24.00 del 9 ottobre 2022

– il divieto di transito in via Silvio Messinetti dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del giorno 8 ottobre 2022 e del giorno 9 ottobre 2022

– il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Duomo dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del giorno 8 ottobre 2022 e del giorno 9 ottobre 2022

– il divieto di transito in piazza Duomo dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del giorno 8 ottobre 2022 e del giorno 9 ottobre 2022 con la sola eccezione dei residenti

– l’inversione del senso di marcia in via Raimondi dalle ore 7.00 del giorno 8 ottobre 2022 alle ore 24.00 del giorno 9 ottobre 2022