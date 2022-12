Provvedimenti viabilità cittadina per consentire lo svolgimento di “Viale Gallucci in Festa” del 17 dicembre

Al fine di disciplinare il transito veicolare e, in coerenza con i provvedimenti che si stanno adottando in materia di viabilità cittadina in occasione delle festività natalizie sono stati adottati i seguenti provvedimenti per consentire lo svolgimento dell’evento “Viale Leonardo Gallucci in Festa” previsto per il 17 dicembre 2022

– il divieto di sosta con rimozione coatta per il giorno 17 dicembre 2022, in viale Leonardo Gallucci, corsia lato monte, dall’incrocio con piazza Maestri del Lavoro fino all’incrocio con via Pasquale Zito, in via I° traversa di viale L. Gallucci e in via Pasquale Zito nel tratto compreso tra viale L. Gallucci e il civico n. 54 di via Pasquale Zito, dalle ore 7.00 alle ore 24.00

– il divieto di transito per il giorno 17 dicembre 2022, in viale Leonardo Gallucci, corsia lato monte, dall’incrocio con piazza Maestri del Lavoro fino all’incrocio con via Pasquale Zito e in via I° traversa di viale L. Gallucci dalle ore 7.00 alle ore 24.00

– il doppio senso di circolazione per il giorno 17 dicembre 2022 in via Pasquale Zito nel tratto compreso tra viale L. Gallucci e il civico 54 di via Pasquale Zito dalle ore 7.00 alle ore 24.00