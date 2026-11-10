Protezione Civile, si rafforza la rete nel Crotonese: due associazioni aderiscono alla VAB Calabria

Si rafforza la rete del volontariato impegnato nella protezione civile e nella tutela ambientale in Calabria. Le organizzazioni FareAmbiente Crotone Guardie Ecozoofile e NEST Cirò Marina hanno ufficializzato la propria adesione alla Federazione VAB Calabria OdV, entrando a far parte del coordinamento regionale in occasione della campagna di affiliazione autunnale.

L’ingresso delle due associazioni del Crotonese punta a favorire una maggiore collaborazione nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, con particolare attenzione alla vigilanza ambientale e alla lotta contro gli incendi boschivi.

L’adesione consentirà ai volontari di partecipare a percorsi formativi condivisi, attività di coordinamento operativo e campagne di prevenzione organizzate su scala provinciale e regionale. Le due realtà potranno inoltre fare riferimento alla colonna mobile federale, una struttura composta da personale e mezzi destinati agli interventi in situazioni di emergenza.

«L’adesione alla Federazione VAB Calabria rappresenta un momento di crescita e un’opportunità straordinaria», ha dichiarato Roberto Puleo, presidente di FareAmbiente Crotone, sottolineando l’importanza di mettere in comune risorse umane e strumentali per migliorare la capacità di risposta alle emergenze.

Puleo ha inoltre evidenziato la collaborazione con NEST Cirò Marina, coordinata da Salvatore De Bertolo, ribadendo la disponibilità delle due organizzazioni a contribuire alle attività della rete regionale.

Con le nuove affiliazioni, la Federazione VAB Calabria amplia la propria presenza nella provincia di Crotone, rafforzando una rete che riunisce associazioni attive in diversi ambiti, dall’antincendio boschivo al soccorso tecnico-sanitario, fino al supporto alle operazioni di ricerca e soccorso.

L’obiettivo è consolidare la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e migliorare il coordinamento degli interventi, mettendo a disposizione delle comunità locali competenze e risorse condivise per affrontare le emergenze e contribuire alla salvaguardia del territorio.