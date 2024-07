Presentata al Comune la settima edizione di “Salpiamo con Omero”

Questa mattina si è tenuta nella Sala Consiliare la conferenza stampa per presentare la settima edizione di “Salpiamo con Omero”, evento organizzato dall’associazione Amici di Omero e inserito nel programma estivo Crotone Summer 2024. L’iniziativa, prevista per il 20 luglio alla Lega Navale, sarà divisa in due momenti: alle 9.00 si terrà una passeggiata in mare su pedalò per persone non vedenti e ipovedenti, mentre alle 18.00 ci sarà un incontro/dibattito medico sulle disabilità visive con i dottori Pietro e Maurizio Scandale.

L’evento è stato presentato da Luigi Palmieri, presidente dell’associazione, Anna Maria Oppido, presidente della Commissione Pari Opportunità, e Antonella Passalacqua, presidente della III Commissione Consiliare. Erano presenti anche il garante dei diritti delle persone con diversa abilità Antonio Clausi, il dott. Pietro Scandale, Christian Palmieri (moderatore dell’incontro) e Giovanni Ferrarelli, direttore di Confcommercio.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Crotone e sostenuta da C.O.N.I., Lega Navale sezione di Crotone, Confcommercio e Centro Provinciale Sportivo Libertas.

Anna Maria Oppido ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per una società più inclusiva, mentre Antonella Passalacqua ha evidenziato il valore dell’inclusione e dell’accessibilità. Luigi Palmieri ha parlato della crescita dell’iniziativa, giunta alla settima edizione, e del coinvolgimento di numerose realtà locali, aggiungendo che una voce narrante accompagnerà i partecipanti ipovedenti e non vedenti durante l’esperienza.