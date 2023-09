PNRR: il punto sui progetti del sindaco Voce e dell’assessore Bossi

Oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare, si è fatto il punto dello stato di attuazione del PNRR, sono 20.500.000 euro di progetti già in itinere con cantieri aperti e gare aggiudicate.

A fare il punto della situazione il sindaco Voce con l’assessore al PNRR Luca Bossi.

Presenti il team che l’amministrazione attraverso assunzioni specifiche ha istituito per curare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Non solo con il PNRR ma anche con le altre misure come Agenda Urbana e Antica Kroton stiamo mettendo a disposizione della comunità una serie di interventi che non hanno precedenti in termini di opere che si stanno e che andremo a realizzare” ha detto il sindaco.

L’assessore Bossi ha tracciato lo stato di attuazione del PNRR partendo dalle novità relative alla misura 4 – Istruzione con l’aggiudicazione dei lavori per tre nuove mense scolastiche (scuole Alcmeone, Rosmini e Papanice) che serviranno centinaia di alunni. Poi i nuovi asili a Margherita e in via Pirandello per i quali sono stati consegnati i lavori che consentiranno non solo ulteriori posti per gli alunni ma anche garantire ulteriori posti di lavoro per gli educatori e gli addetti.

E poi i progetti di rigenerazione urbana. Sono stati consegnati i lavori per gli impianti sportivi di quartiere per un importo di 1.600.000 (Impianto sportivo di S. Francesco, bocciofila di S. Francesco, Struttura Geodetica di Tufolo, Playground lottizzazione Venere, Impianto sportivo di Bernabò, Impianto Sportivo di Papanice, Bocciofila di Papanice)

Pubblicata la gara per la realizzazione della Pista ciclabile di Poggio Pudano per un importo di 5.400.000 euro.

Sono, inoltre, in corso le progettazione per la riqualificazione del quartiere Vescovatello, la valorizzazione dell’area di Capo Colonna, il servizio di bike sharing, il ponte pedonale Gabelluccia – S. Francesco e la riqualificazione del lungomare.

E poi i cantieri già in corso per la creazione della “cittadella dello sport”

La riqualificazione del campo di calcio a 11 di Tufolo, l’impianto di atletica e calcio a 11, la cittadella dello sport indoor, il recupero della struttura indoor dismessa, la rigenerazione dell’impianto di calcio a 5

“Sono risultati che danno l’idea della mole di lavoro che sta portando avanti il team del PNRR e dei programmi complessi del comune di Crotone. Progetti che in alcuni casi sono già in fase di esecuzione lavori e altri ne partiranno a breve. Ringrazio la dirigente Caroli e il gruppo dei progettisti, ora guardiamo avanti verso gli altri obiettivi e soprattutto con un’attenzione particolare alla riqualificazione della storica Piscina ex Coni” dichiara l’assessore Bossi