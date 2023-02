PNRR, in Provincia un incontro con i professionisti incaricati

Nel pomeriggio di ieri il Presidente Ferrari ha incontrato, unitamente al dirigente del settore dott. Arturo Crugliano Pantisano, gli esperti reclutati dalla Provincia di Crotone per occuparsi della progettualità relativa al PNRR, per i prossimi tre anni.

Gli ingegneri Cosimo Scuteri e Vincenzo Durante, e gli architetti Francesco Campana e Maria Luisa Perri Drago ed il dott. Luigi Monaco, si occuperanno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza andando ad integrare il settore appositamente predisposto dall’amministrazione guidata da Sergio Ferrari, tra le prime ad aver già concluso l’iter selettivo, per cogliere a pieno tutte le opportunità che il Piano mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare nei settori di specifica competenza provinciale: edilizia scolastica e viabilità.

Settori che necessitano di interventi strutturali e finalmente fuori dalla gestione emergenziale, si deve lavorare per restituire sicurezza, adeguatezza e anche puntare all’innovazione.

“Si tratta di un ulteriore passo – ha spiegato Ferrari – lungo il percorso tracciato nelle linee programmatiche di questa amministrazione. Puntiamo sulle competenze, sulle professionalità e sulla specializzazione, ed è per questo che si è puntato sulla riorganizzazione dei settori e degli uffici e sull’apertura verso l’esterno per integrare e rafforzare i servizi e la capacità progettuale dell’Ente. Al team di professionisti che è entrato a far parte della nostra squadra auguro buon lavoro.”