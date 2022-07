Pnnr sport, ammessi progetti per 2,5 milioni del Comune di Crotone

A seguito esito graduatorie del bando del PNRR “Sport e inclusione sociale”, il comune di Crotone è risultato ammesso per entrambi i progetti presentati, di importo totale pari a 2,5 milioni di euro.

Il primo riguarda la piena riqualificazione del campo sportivo di Tufolo in via Gioacchino da Fiore, per un importo pari a 1 milione di euro.

Il secondo, ammesso con riserva, riguarda la nuova realizzazione di un impianto polivalente indoor da destinare alla pratica di diverse discipline tra cui la Ginnastica, per importo pari a 1,5 milioni di euro.

Ad oggi, per il PNRR, risultano 17 su 19 i progetti finanziati (gli altri 2 sono comunque idonei) per un totale di circa 27 milioni di euro, a dimostrazione della capacità dell’ente a portare avanti la propria visione attraverso l’opportunità offerta dal PNRR