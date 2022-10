PNNR: il Comune di Crotone ricerca professionisti

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per la selezione di ingegneri e architetti esperti in opere pubbliche, esperti in gestione monitoraggio e controllo, geologi cui affidare incarichi per prestazioni a favore dell’Ufficio PNRR

Lo comunicano l’assessore al PNRR Luca Bossi e l’assessore al Personale Sandro Cretella.

Con l’avviso è avviata una procedura di selezione di professioni a cui affidare incarichi individuali.

La finalità delle prestazioni è destinata alle attività di progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare all’espletamento di attività di progettazione, direzione lavori, servizi di architettura ed ingegneria, servizi di collaudo tecnico – amministrativo, studi ed analisi, supporto alle attività amministrative, azioni di informazione e comunicazione, indagini geologiche e sismiche, operazioni di bonifica archeologica.

I candidati che intendessero proporsi possono inviare domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato all’avviso e pubblicato sul sito dell’Ente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso indirizzando la domanda all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it