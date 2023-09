PNNR: all’assessore Bossi il “RemTech4 Transition Award”

Arriva un riconoscimento nazionale per l’attività che l’amministrazione Comunale, attraverso l’assessore delegato Luca Bossi, ha messo in campo in relazione al PNRR ed al recupero dei territori, sfruttando i fondi a disposizione.

Il prossimo 20 settembre infatti, l’assessore Bossi ritirerà a Ferrara il “RemTech4 Transition Award” nel corso della Cerimonia di Apertura XVII Edizione di RemTech Expo 2023, dedicato al risanamento e alla rigenerazione dei territori, promosso dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica.

Si tratta di un riconoscimento assegnato al Comune di Crotone ed all’assessore Bossi in particolare per l’attività complessiva relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che conferma come l’amministrazione, proprio in merito al PNRR, stia andando nella direzione auspicata dall’Unione Europea. Attività che era già stata oggetto di discussione nei mesi scorsi nella sede del Parlamento Europeo in Italia e illustrata, qualche giorno fa, nel corso di una conferenza stampa, in cui è stato fatto il punto sullo stato di attuazione dei progetti in essere con oltre venti milioni di euro di progetti andati a gara e con cantieri già aperti in città ed, a breve, con ulteriori quattordici milioni di euro di progettazioni in fase di definizione.

All’evento del prossimo 20 settembreparteciperanno tra gli altri il vicepresidente del Senato, il ministro delle Politiche di Coesione e PNRR, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, della Protezione Civile, dell’Università e Ricerca, delle Imprese, oltre a parlamentari nazionali ed europei.

“Sono onorato per il riconoscimento, che va alla città e al lavoro che stiamo mettendo in campo e che estendo a tutto il team, coordinati dalla dirigente Caroli, che sta collaborando nell’attuazione di una misura i cui risultati si stanno già concretizzando con l’apertura di numerosi cantieri e che hanno l’obiettivo di dare un volto diverso ad aree della città attualmente degradate” dichiara l’assessore Bossi