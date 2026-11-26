L’eredità filosofica di Pitagora, il legame con l’antica Kroton e un dialogo tra passato e presente. Sono gli elementi attorno ai quali si sviluppa “Ricordi Pitagora!? – il Film”, il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Marco Martire, prodotto da 22 Marzo Film con il sostegno della Calabria Film Commission.

Il progetto cinematografico, nato a Crotone, è attualmente nella fase di preproduzione. L’avvio delle riprese è previsto indicativamente per l’inizio del 2027, mentre proseguono le attività di preparazione artistica, tecnica e scenografica e la definizione del cast.

L’opera intende rileggere in chiave contemporanea il pensiero del filosofo che proprio nell’antica Kroton fondò la sua celebre scuola, creando un collegamento tra il patrimonio storico e culturale della città e la sua identità attuale.

Il lungometraggio si inserisce nel contesto dell’anno pitagorico, proponendosi di riportare al centro della narrazione cinematografica temi universali come la conoscenza, l’armonia e la consapevolezza.

Tra i primi interpreti confermati figurano Silvano Cavarretta, Paolo Napizia, Mario Pataro ed Emanuela Carisimo. Le selezioni sono ancora in corso e ulteriori dettagli sul cast e sulla lavorazione saranno resi noti nelle prossime settimane.

Parallelamente alla preparazione del film dedicato a Pitagora, prosegue il percorso internazionale di “Esisto ma non vivo”, opera prima di Marco Martire. Il cortometraggio, interpretato da Davide Carpino, affronta il tema della sessualità attraverso l’esperienza della disabilità, portando sullo schermo una dimensione della vita delle persone con disabilità spesso poco rappresentata.

Dopo il debutto a Cannes nel 2025, nell’ambito della selezione Entre Deux Cannes, l’opera è stata selezionata nel 2026 al Newport Beach Film Festival, in California, per la sua première statunitense. Due progetti differenti per tematiche e linguaggio narrativo, accomunati dalla volontà del regista di sviluppare un percorso cinematografico capace di partire dalla Calabria e rivolgersi a un pubblico internazionale.

Con “Ricordi Pitagora!?”, Crotone torna al centro di un racconto che punta a valorizzare attraverso il cinema una delle eredità culturali più rappresentative della sua storia.