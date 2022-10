Per i 40 anni in Figc benemerenza a Pino Talarico consegnata da Gravina e Abete

Sabato 1 ottobre c/o il Centro Congressi del Hilton Rome Airport di Fiumicino si è svolta la Cerimonia delle Benemerenze Sportive FIGC 2022/2023, riconoscimento per i club ed i dirigenti sportivi con una lunga militanza nel calcio di base.

Tra le onorificenze è stato insignito della Benemerenza per i suoi 40 anni di attività Pino Talarico, attuale presidente della delegazione LND crotonese.

Arbitro dal 1980, conclude la sua carriera sul terreno di gioco per iniziare il percorso di dirigente arbitrale, arrivando a ricoprire il ruolo di dirigente federale.

A consegnare l’ambito riconoscimento il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Presidente LND Abete che hanno ringraziato tutti i protagonisti del calcio dilettantistico e giovanile che con la loro attività quotidiana esaltano i valori e la passione del movimento di base.

“Non posso che essere onorato per aver ricevuto questo riconoscimento dai massimi organi federali” commenta lo stesso Talarico “tutti gli sforzi di questi anni e il duro lavoro fatto con serietà e passione hanno portato a questo momento. Una grande soddisfazione per me e per l’intera delegazione provinciale.

Un ringraziamento particolare al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Calabrese Saverio Mirarchi con cui ho da sempre condiviso la visione di questo sport meraviglioso che è il calcio”.