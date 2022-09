Pedace scrive a Ferrari: “La Provinciale 52 ha bisogno di manutenzione”

Il Consigliere Enrico Pedace ha scritto una missiva al presidente della Provincia, Sergio Ferrari, che riporta testualmente:

“Esimio Presidente,

la Strada Provinciale 52, tratto che unisce Papanice a Crotone, è una strada con traffico molto intenso.

La premessa obbligatoria per rammentarle che con l’approssimarsi dell’apertura delle scuole e con l’arrivo delle prime piogge, la stessa andrebbe manutentata con particolare attenzione alle cunette che sono zeppe di terra e di erba secca e che alle prime piogge il tutto si riversa sulla strada procurando pericolo per tutti gli autisti. Inoltre, le segnalo che la strada è dissestata in più punti ed è priva di segnaletica stradale.

Si segnala la presenza di cinghiali.

Per tutto quanto sopra descritto, si chiede un Suo autorevole intervento, urgente, atto a risolvere quanto segnalato e per evitare problemi importanti”.

La saluto cordialmente

Enrico Pedace

Capogruppo ConSenso