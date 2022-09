Parco Tellini: uno dei luoghi più belli della città che cade a pezzi [GALLERIA]

Era lo scorso 21 novembre quando, metaforicamente e non solo, Parco Tellini, uno dei luoghi più belli della città, veniva riconsegnato alla cittadinanza. A distanza di meno di un anno all’interno dell’area nel cuore di Crotone, regna di nuovo l’incuria. Eppure sarebbe il posto ideale per fare giocare i bambini (magari attrezzandola con qualcosa adatto ai più piccoli), gli animali o affidare la gestione a qualcuno capace di avviare anche una piccola attività. Un luogo storico, che però sta letteralmente cadendo a pezzi, così come testimoniano le foto. Un luogo da riprendere, magari anche con l’aiuto delle associazioni che operano sul territorio e che già si sono impegnate in passato ma che, ovviamente, hanno bisogno anche della parte pubblica e istituzionale.

