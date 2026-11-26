Una rosa rossa, alcune note musicali e una frase: «Se ti ferisce, non è amore». Sono gli elementi che caratterizzano la panchina dedicata alla memoria di Raffelina Gentile, vittima di femminicidio, inaugurata il 25 novembre in piazza Santa Filomena a Pallagorio, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La manifestazione, nata da un’idea di Nuccia Santoro, è stata promossa da un comitato informale costituito dal Comune di Pallagorio, dalle associazioni locali e dalla parrocchia, con il coinvolgimento della famiglia di Raffelina e del mondo della scuola.

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Umberto Lorecchio, padre Martin, padre Nikolin, il maresciallo Francesco Campanella e i rappresentanti della Stazione dei Carabinieri di Verzino, il presidente di Fili Meridiani APS Ettore Bonanno, il presidente della Pro Loco Ofelia Giusicci Eugenio Iocca, la Real Pallagorio ASD e la Banda Musicale del Distretto Arbëresh con Franco Amendola.

La mattinata si è aperta nella Chiesa del Carmine con un momento di riflessione sul tema della violenza di genere, seguito da un corteo accompagnato dalle esecuzioni musicali degli studenti fino a piazza Santa Filomena, dove Rosina Marra ha illustrato il percorso che ha portato alla realizzazione dell’iniziativa.

A realizzare la panchina è stata l’artista arbëreshe Carmelina Mele, che ha affidato al linguaggio dell’arte il ricordo di Raffelina Gentile e il messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Accanto alla rosa rossa, alle note musicali e alla frase scelta per accompagnare l’opera, compare anche il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking.

Particolarmente significativo il momento dell’inaugurazione, durante il quale la panchina, affiancata dalle scarpe rosse simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, è stata scoperta rimuovendo una tradizionale coperta tessuta al telaio dalle donne arbëreshe.

Una scelta che ha unito il ricordo di Raffelina al patrimonio culturale della comunità, richiamando il valore delle tradizioni e dei saperi tramandati dalle donne nel corso delle generazioni.

Dopo gli interventi di Franco Amendola, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Verzino-Melissa, e del sindaco Umberto Lorecchio, la parola è passata agli studenti provenienti dai plessi di Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Verzino e Perticaro.

Bambini e ragazzi hanno condiviso riflessioni, poesie e cartelloni realizzati insieme ai docenti. Tra i contributi anche una poesia in lingua arbëreshe recitata dagli alunni della scuola di Carfizzi.

Le esecuzioni musicali dei docenti e degli studenti hanno accompagnato un percorso educativo incentrato sui valori del rispetto, della parità e della libertà, evidenziando il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza di genere.

Nel corso della manifestazione è stato proposto anche l’ascolto di “Mamma stai tranquilla”, brano di Maria Francesca Fiorito, pallagorese d’adozione, dedicato al tema della violenza sulle donne. La giornata si è conclusa con un momento conviviale presso il Salone Maria.

Attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, parrocchia, famiglie e scuola, la comunità di Pallagorio ha voluto ribadire la necessità di contrastare la violenza sulle donne attraverso un impegno condiviso, che parta dall’educazione delle nuove generazioni e dal superamento degli stereotipi legati al possesso e alla sopraffazione. La panchina dedicata a Raffelina Gentile resterà in piazza Santa Filomena come luogo della memoria e occasione di riflessione quotidiana, affinché il significato del 25 novembre non si esaurisca nella celebrazione di una ricorrenza.