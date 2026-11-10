Ospedale San Giovanni di Dio, l’Emodinamica non si ferma più: servizio H24 dal 13 novembre

A partire da venerdì 13 novembre, il servizio di Emodinamica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone sarà operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Azienda Sanitaria Provinciale nella biblioteca del presidio ospedaliero.

L’attivazione del servizio continuativo rappresenta un ulteriore passaggio nel potenziamento dell’assistenza cardiologica sul territorio, dopo l’avvio dell’attività dello scorso 22 luglio e l’inaugurazione ufficiale del 28 luglio.

In poco più di tre mesi e mezzo, secondo i dati illustrati dall’Asp, sono state eseguite 320 procedure diagnostiche e interventistiche, comprese prestazioni specialistiche di elevata complessità, come gli studi di fisiologia coronarica e del microcircolo.

La disponibilità del servizio ha inoltre consentito, secondo quanto riferito dai vertici aziendali, di azzerare i trasferimenti urgenti legati alle prestazioni di Emodinamica e di assistere anche pazienti provenienti da altre province e da fuori regione.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il direttore generale dell’Asp di Crotone, Antonio Graziano, il direttore del presidio medico Lucio Cosentino, il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Fabio Megna e la responsabile del servizio di Emodinamica Annalisa Mongiardo.

«Da venerdì saremo operativi H24 ed entreremo a pieno titolo nella rete cardiologica regionale», ha dichiarato il direttore generale Graziano, evidenziando il lavoro svolto dal personale sanitario nei mesi precedenti, durante i quali le emergenze notturne sono state garantite anche grazie alla disponibilità volontaria dei cardiologi interventisti.

Graziano ha inoltre sottolineato come l’attivazione dell’Emodinamica abbia permesso di ridurre la necessità di trasferire i pazienti verso altre strutture, favorendo al tempo stesso l’arrivo a Crotone di persone provenienti da altri territori.

Tra i prossimi obiettivi indicati dalla direzione aziendale figurano l’attivazione della Medicina Nucleare, il potenziamento delle Case di Comunità, la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Mesoraca e lo sviluppo della telemedicina e dei servizi sanitari destinati alle aree interne.

Sul ruolo del presidio crotonese nella rete regionale è intervenuto Lucio Cosentino, spiegando che nei prossimi giorni sarà comunicata ad Azienda Zero e al Dipartimento Salute la piena operatività del servizio H24.

Secondo quanto annunciato, il San Giovanni di Dio sarà il primo ospedale Spoke della Calabria a entrare nella rete regionale SCA, dedicata alla gestione della sindrome coronarica acuta.

Cosentino ha inoltre evidenziato il possibile impatto economico del servizio, ricordando che la mobilità sanitaria passiva legata a queste prestazioni comportava per l’Azienda una spesa di quasi tre milioni di euro all’anno. La riduzione dei trasferimenti potrebbe quindi consentire di destinare maggiori risorse al rafforzamento dell’assistenza sanitaria locale.

Il direttore della Cardiologia, Fabio Megna, ha spiegato che i primi mesi di attività sono stati fondamentali per consolidare l’organizzazione del percorso assistenziale, dalla diagnosi all’intervento fino alla dimissione del paziente.

L’attivazione del servizio continuativo, ha aggiunto, costituisce una tappa importante verso un ulteriore ampliamento delle prestazioni specialistiche.

A illustrare il lavoro dell’équipe è stata infine Annalisa Mongiardo, responsabile dell’Emodinamica, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi reparti ospedalieri, in particolare Pronto Soccorso e Cardiologia, nella gestione delle emergenze e dei pazienti sottoposti ad angioplastica.

L’équipe medica è composta, oltre che dalla stessa Mongiardo, dai cardiologi Giovanni Martino, Domenico Dardani, Giuseppe Tartaglione ed Emanuele Ubbriaco, affiancati da otto infermieri, tecnici di radiologia e operatori sociosanitari.

Con l’avvio dell’operatività H24, l’ospedale di Crotone si prepara dunque a garantire una maggiore continuità nell’assistenza cardiologica d’urgenza, riducendo la necessità di trasferimenti e rafforzando la capacità di intervento sul territorio.