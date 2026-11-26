Raccontare le donne attraverso le loro conquiste, le battaglie per i diritti, il coraggio delle scelte e il contributo alla trasformazione della società. È il filo conduttore dell’iniziativa “Voci maschili per ricordare: Non solo vittime. Donne che hanno cambiato la Calabria”, ospitata presso la Direzione provinciale INPS di Crotone.

Promosso dalle funzionarie Elisabetta Scavelli e Anna Divuono, l’incontro ha proposto un percorso di letture, testimonianze e riflessioni dedicato a figure femminili che, in epoche e contesti differenti, hanno contribuito a scrivere la storia sociale e civile della Calabria.

L’obiettivo è stato quello di andare oltre il racconto della violenza subita, restituendo centralità alle scelte, all’impegno e alla capacità di autodeterminazione delle donne.

Dalle battaglie per i diritti dei contadini di Giuditta Levato all’impegno istituzionale di Caterina Tufarelli Palumbo, in un periodo storico in cui la partecipazione femminile alla vita politica era ancora fortemente limitata. Il percorso ha ripercorso anche la storia di Lea Garofalo, della sua opposizione alla cultura mafiosa e del coraggio della figlia Denise Cosco, impegnata nella ricerca della verità.

La figura di Maria Chindamo ha offerto uno spunto di riflessione sul diritto delle donne all’autodeterminazione, mentre il racconto delle donne di San Giovanni in Fiore ha richiamato il contributo della partecipazione femminile alle lotte sociali e alla costruzione della storia collettiva.

Esperienze diverse, accomunate dalla capacità di mettere in discussione convenzioni, stereotipi e ostacoli culturali, aprendo nuove possibilità alle generazioni successive.

L’incontro è stato introdotto dal direttore della sede INPS di Crotone, Vincenzo Floccari, e moderato dalla funzionaria Elena Cosentini. A dare voce alle storie delle protagoniste sono stati i funzionari Dario Giaquinta, Leonardo Cominci, Gaetano Barberio, Paolo Pisano e Francesco Oliverio, ai quali sono state affidate le letture.

La scelta di coinvolgere voci maschili rappresenta uno degli elementi distintivi dell’iniziativa: sottolineare come il contrasto alla violenza di genere e la costruzione di una cultura fondata sulla parità, sul rispetto e sulla libertà non possano essere responsabilità esclusiva delle donne, ma debbano coinvolgere gli uomini, le istituzioni e l’intera società.

L’appuntamento si è concluso con l’intervento di Maria Pupa, presidente del Comitato provinciale INPS di Crotone.

Il messaggio affidato all’iniziativa è quello di una memoria che non rimuove la violenza, ma che non lascia che sia quest’ultima a definire l’identità delle donne che l’hanno subita. Una prospettiva che riconosce il valore delle loro azioni, delle battaglie condotte e dell’eredità civile consegnata alla collettività.