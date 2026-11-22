Musica, teatro e ironia hanno caratterizzato il nuovo appuntamento della 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Società Beethoven. Protagonista della serata al Teatro Scaramuzza di Crotone il quintetto di ottoni Gomalan Brass, che ha portato in scena una particolare interpretazione dell’“Aida” di Giuseppe Verdi, raccogliendo lunghi applausi e una standing ovation.

Lo spettacolo ha proposto una rilettura dell’opera verdiana attraverso una formazione composta da due trombe, un corno, un trombone e una tuba. Una scelta musicale che ha permesso di ripercorrere alcune delle pagine più conosciute del capolavoro, affidando ai soli strumenti a fiato melodie e passaggi tradizionalmente eseguiti da orchestra e cantanti.

Tra i momenti centrali della rappresentazione la celebre “Marcia Trionfale”, proposta con tutta la potenza sonora degli ottoni, e “Celeste Aida”, nella quale il quintetto ha privilegiato le sfumature melodiche e l’espressività degli strumenti.

La particolarità della proposta dei Gomalan Brass risiede anche nella componente teatrale, che accompagna l’esecuzione musicale. I cinque artisti hanno alternato i brani a gag, gestualità e momenti comici, coinvolgendo direttamente gli spettatori e trasformando il concerto in uno spettacolo capace di unire virtuosismo strumentale e intrattenimento.

L’interpretazione ha così offerto una prospettiva diversa su una delle opere più celebri del repertorio lirico italiano, mantenendone i temi musicali e affiancandoli a una dimensione scenica più leggera e immediata.

Particolarmente calorosa la risposta del pubblico crotonese, che ha accompagnato la conclusione dello spettacolo con una lunga standing ovation e ripetute richieste di bis.

Richiamati sul palco dagli applausi, i componenti del quintetto hanno eseguito ulteriori brani fuori programma, prolungando una serata che ha registrato un forte coinvolgimento degli spettatori.

L’appuntamento si inserisce nel cartellone di novembre della 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, attraverso la quale la Società Beethoven continua a proporre a Crotone concerti e spettacoli dedicati a differenti espressioni della musica.

La serata con i Gomalan Brass ha rappresentato un incontro tra tradizione operistica e linguaggi contemporanei dello spettacolo, mostrando come un’opera del repertorio classico possa essere reinterpretata attraverso una formazione strumentale insolita e una componente teatrale capace di avvicinare pubblici diversi.