Il patrimonio naturalistico di Mesoraca incontra il mondo del cioccolato, della ricerca scientifica e della sperimentazione gastronomica. La Riserva Naturale Regionale del Vergari è stata tra le protagoniste della partecipazione calabrese alla 32ª edizione di Eurochocolate, la manifestazione internazionale di Perugia che quest’anno ha accolto la Calabria come prima Regione Ospite, affiancata dalla Costa d’Avorio in qualità di ospite internazionale.

Le risorse botaniche del territorio crotonese sono state al centro dell’incontro scientifico-divulgativo “I tesori della Calabria Straordinaria. Il patrimonio botanico calabrese tra ricerca, sperimentazione e innovazione”, ospitato presso il LAB – Luisa Annibale Spagnoli, nel centro storico del capoluogo umbro.

Un luogo particolarmente significativo per la storia della produzione dolciaria italiana: proprio qui, nel 1901, Luisa e Annibale Spagnoli rilevarono l’antica Confetteria Corelli, dove nacque la prima sede produttiva della Perugina.

L’appuntamento, sostenuto dalla Regione Calabria in collaborazione con l’Associazione Amici della Calabria e dell’Umbria (AMCU) e con la partecipazione della Riserva del Vergari, è stato introdotto e moderato da Antonello Lamanna, giornalista, antropologo, presidente dell’associazione e Ph.D. di Voxteca dell’Università per Stranieri di Perugia.

Il confronto ha coinvolto amministratori, ricercatori ed esperti, chiamati ad approfondire le potenzialità di sei risorse rappresentative del patrimonio botanico mediterraneo: manna, pistacchio, bergamotto, cedro, liquirizia e peperoncino.

A rappresentare il Comune di Mesoraca sono stati il sindaco Annibale Parise e l’assessore alla Riserva del Vergari Massimiliano Ferrazzo, che hanno illustrato le prospettive di valorizzazione dell’area protetta attraverso la ricerca scientifica, l’educazione ambientale e il turismo sostenibile.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è consolidare le collaborazioni già avviate e trasformare il patrimonio naturalistico in una risorsa capace di generare opportunità economiche, culturali e sociali per la comunità e per le aree interne del Crotonese.

Ferrazzo ha evidenziato il crescente interesse turistico nei confronti della Riserva, sottolineando come, accanto ai visitatori provenienti dal Centro e dal Nord Italia, si registrino presenze anche dal Nord Europa.

Un fenomeno che, secondo l’assessore, conferma le potenzialità dell’area protetta e l’importanza di investire nella sua promozione attraverso collaborazioni culturali e scientifiche di respiro internazionale.

La partecipazione della Calabria a Eurochocolate si inserisce nel progetto di promozione territoriale Calabria Straordinaria, con il coinvolgimento dell’assessore regionale all’Agricoltura e alle Risorse agroalimentari Gianluca Gallo.

«La partecipazione della Calabria a Eurochocolate in veste di prima “Regione Ospite” rappresenta una straordinaria opportunità strategica per il nostro comparto agroalimentare», aveva dichiarato Gallo in occasione della presentazione dell’iniziativa.

Tra le esperienze illustrate durante il convegno figura il progetto multidisciplinare Vergari Soundscape, inserito nelle attività di ricerca sui paesaggi fluviali e sulla rigenerazione urbana coordinate dal professor Francesco Asdrubali, docente di Ingegneria ambientale e prorettore dell’Università per Stranieri di Perugia.

Del gruppo di ricerca fanno parte anche i docenti Chiara Biscarini, Maura Marchegiani e Toni Marino, insieme all’antropologo Antonello Lamanna, ideatore di Voxteca.

«Dare continuità a queste collaborazioni significa consolidare un patrimonio di conoscenze già avviato e trasformarlo in una risorsa duratura per il territorio», ha sottolineato il sindaco Parise.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al Santuario francescano del Santissimo Ecce Homo di Mesoraca, complesso conventuale di origine quattrocentesca situato all’interno della Riserva.

Padre Francesco Bramuglia ha messo a disposizione gli antichi orti e alcuni ambienti del convento per favorire attività di studio e sperimentazione sulle risorse vegetali locali. L’iniziativa recupera idealmente la funzione storica dei complessi religiosi nella coltivazione delle piante aromatiche e medicinali e nella conservazione delle conoscenze botaniche.

Uno dei principali approfondimenti scientifici ha riguardato la manna, sostanza zuccherina ottenuta dall’essudato di alcune specie di frassino, storicamente impiegata in ambito alimentare e farmaceutico.

Francesco Oliva, divulgatore forestale di ARSAC Calabria, e Carmine Lupia, etnobotanico e componente del Comitato scientifico della Riserva, hanno ricostruito il legame tra questa produzione e il territorio calabrese, attraverso documenti storici, fonti botaniche e testimonianze delle pratiche tradizionali.

Nel corso dell’incontro è stata presentata anche una tavola botanica settecentesca tratta dalla “Phytanthoza Iconographia” del farmacista e botanico tedesco Johann Wilhelm Weinmann, nella quale compare la denominazione Fraxinus Calabriensis.

Il riferimento alla Calabria all’interno dell’opera rappresenta una testimonianza storica della diffusione delle conoscenze botaniche legate al territorio regionale e offre ulteriori spunti di approfondimento sulla produzione della manna, un tempo significativa per alcune economie rurali calabresi.

Il professor Giancarlo Statti, ordinario di Biologia farmaceutica all’Università della Calabria, ha invece approfondito le caratteristiche fitochimiche delle piante mediterranee e il rapporto tra composti bioattivi, alimentazione e ricerca, con particolare riferimento alla dieta mediterranea.

A concludere l’appuntamento è stata una degustazione curata dal maestro cioccolatiere calabrese Giuseppe Mandaradoni, che ha presentato una crema spalmabile sperimentale a base di manna e pistacchio/terebinto.

La preparazione nasce da un percorso di valorizzazione delle risorse botaniche legate alla Riserva del Vergari e costituisce un esempio delle possibili applicazioni gastronomiche derivanti dalla riscoperta di produzioni tradizionali.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per rafforzare i rapporti tra Calabria e Umbria, attraverso il contributo dell’AMCU, impegnata nella costruzione di relazioni tra istituzioni, università, comunità locali e operatori economici.

Per Mesoraca, la partecipazione a Eurochocolate si inserisce così in un percorso più ampio, nel quale la tutela della biodiversità, il recupero dei saperi storici e la collaborazione con il mondo scientifico possono diventare strumenti di valorizzazione del territorio.