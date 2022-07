Mercato del primo giovedì, Filiberto: “Spostarlo in piazzale Milone non è stata una scelta dell’Amministrazione”

“In relazione a notizie diffuse dagli organi di informazione, preciso che l’assessore alle attività produttive non ha alcun potere gestionale”. A chiarirlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di Crotone, Natale Filiberto, che precisa: “Pertanto la valutazione di non idoneità del sito di viale Regina Margherita è, come precisato anche in II Commissione, decisione esclusiva dei dirigenti competenti.

L’indirizzo dell’amministrazione espressa dal sottoscritto è quella di individuare area idonea a far svolgere il mercato del giovedì nel rispetto delle indicazioni precettive dell’attuale regolamentazione.

L’Amministrazione non ha concorso all’individuazione dell’area di piazzale Milone e, anzi, personalmente ho manifestato tutto il mio dissenso a tale minimale soluzione perché limitativa dei diritti dei commercianti ambulanti”.