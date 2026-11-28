Un luogo di ascolto, accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza, destinato a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale. È stato inaugurato venerdì 27 novembre, in via Claudino Crea a Torre Melissa, il Centro Antiviolenza “La Farfalla”, ospitato all’interno di un immobile di proprietà comunale. L’apertura della sede rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della rete territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, attraverso la disponibilità di uno spazio gratuito al quale le donne possono rivolgersi per chiedere aiuto.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Mauro nell’ambito delle manifestazioni legate al 25 novembre, è stata anche l’occasione per ribadire l’importanza di un cambiamento culturale fondato sull’educazione al rispetto, sulla capacità di riconoscere i segnali della violenza e sulla responsabilità condivisa dell’intera comunità.

Al taglio del nastro hanno partecipato la vicesindaca Antonella Filosa, il presidente del Consiglio comunale e consigliere provinciale Cataldo Maltese, il presidente della CO.RI.SS. Salvatore Maesano e il questore di Crotone Renato Panvino. Nel corso dell’incontro, Maesano ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell’accreditamento definitivo a livello regionale, giunto al termine di un percorso durato quindici anni. Il questore Panvino ha invece sottolineato l’importanza della presenza di un presidio antiviolenza sul territorio.

Presenti anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme agli assessori comunali Edoardo Rosati, Maria Malena e Carmine Bevilacqua.

La cerimonia inaugurale ha coinvolto anche le nuove generazioni, con la partecipazione degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, che hanno presentato alcuni elaborati dedicati al tema della violenza sulle donne. Un momento di sensibilizzazione attraverso il quale è stata richiamata la centralità dell’educazione nella prevenzione dei comportamenti violenti e nella costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco. Nel corso della manifestazione è stato inoltre piantato un albero di melograno, scelto come simbolo di rinascita e resilienza.

Con l’attivazione dello sportello di via Claudino Crea, il territorio di Melissa amplia la rete dei servizi di ascolto e protezione rivolti alle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di offrire un riferimento anche alle comunità del resto della provincia di Crotone. Ai servizi territoriali si affianca il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gratuito e attivo 24 ore su 24, accessibile anche attraverso il servizio di chat.

L’apertura della sede del Centro Antiviolenza “La Farfalla” intende così tradurre l’impegno contro la violenza di genere in uno strumento concreto di vicinanza e sostegno, affinché la richiesta di aiuto trovi una risposta nella rete delle istituzioni e dei servizi territoriali.