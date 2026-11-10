Melissa, 80 rappresentanti delle confraternite enogastronomiche per il terzo Capitolo della Pignata

Circa 80 rappresentanti delle confraternite enogastronomiche italiane e internazionali si sono ritrovati a Melissa in occasione del terzo Capitolo della Confraternita della Pignata, un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni locali e del patrimonio culturale del territorio.

L’iniziativa, sviluppata tra Torre Melissa e il centro storico del borgo, ha avuto come filo conduttore il tema «Radici e Resilienza», offrendo ai partecipanti un’occasione di confronto sul ruolo delle identità locali nella promozione culturale e turistica.

Uno dei momenti centrali è stato il convegno ospitato nella Torre Aragonese di Torre Melissa, dal titolo «Radici e Resilienza – La rigenerazione del territorio tra identità locale e sfide globali».

All’incontro hanno partecipato il sindaco Luca Mauro, il priore della Confraternita della Pignata Domenico Nigro Imperiale, il presidente nazionale della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici (FICE) Marco Porzio, il consigliere nazionale FICE Emilio Iantorno, l’assessore al Turismo Maria Carmela Malena, il presidente del GAL Kroton Natale Carvello e il presidente del Consiglio comunale Cataldo Maltese, anche consigliere provinciale con delega alla valorizzazione dei borghi.

Durante il confronto è stata evidenziata l’importanza delle confraternite enogastronomiche non soltanto nella tutela delle produzioni tradizionali, ma anche nella trasmissione di conoscenze, nella promozione dei territori e nella creazione di opportunità legate al turismo e alla cultura.

Il sindaco Luca Mauro ha sottolineato il valore di queste realtà associative, considerandole un esempio di resilienza e rigenerazione territoriale grazie alla capacità di mantenere vivi i legami tra comunità, tradizioni e luoghi di appartenenza.

La giornata si è aperta con una colazione dedicata alla tradizionale ‘a mpanata, preparazione legata alla cultura alimentare dei pastori, curata dal GAL Kroton.

Dopo la visita alla Torre Aragonese e il convegno, la delegazione ha raggiunto il centro storico di Melissa per un itinerario culturale guidato dal professor Antonio Garrubba.

Il percorso ha interessato alcuni dei luoghi più rappresentativi del borgo, tra cui l’area ai piedi del castello, la Chiesa di San Giacomo, il Vecchio Frantoio, dove si è svolta una degustazione di olio, e Ruga Fistia.

La visita è proseguita fino alle grotte rupestri, accompagnata dal racconto delle Magare, figure legate alle leggende e alla tradizione popolare melissese.

Un’esperienza che ha unito gastronomia, storia e cultura locale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il patrimonio di Melissa e le tradizioni che ne caratterizzano l’identità.